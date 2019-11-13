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13 ноября 2019, 16:06

Продажи премиальных автомобилей в октябре выросли на 9%

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На отечественном автомобильном рынке наблюдается разнонаправленная динамика. На фоне общего падения продаж новых автомобилей в октябре на 5,2%, спрос на машины премиальных марок вырос почти на 9%.
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По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре российские дилеры реализовали 14,2 тыс. автомобилей премиальных брендов или на 8,6% больше, чем в октябре 2018-го. Предпочтение россияне отдают немецким автопроизводителям. Лидером второй месяц подряд становится Mercedes-Benz. В прошлом месяце было продано 3,8 тыс. автомобилей или на 14,8% больше, чем годом ранее. На второй строчке с минимальным отставанием расположился бренд  BMW – дилеры реализовали 3,7 тыс. автомобилей (+19,2%).

Третье место занимает Lexus. На автомобилях этой японской марки свой выбор остановили 1,9 тыс. российских покупателей. (+10,6%). Четвертая позиция досталась Audi (1,5 тыс. экз., +1,7%). Замыкает ТОП-5 самых востребованных премиальных марок Land Rover (0,9 тыс. экз.), продажи которого в октябре снизились на 2,7%. Кроме того, в десятку лидеров вошли Volvo (+15,9%), Porsche (+14,4%), Mini (+22%), Infiniti (-48,8%) и Genesis (-7,7%). 

На фоне роста премиум-сегмента продажи массовых моделей стремительно падали. Исключение составляют китайские бренды Haval, Geely и Changan, которые в нынешнем году демонстрируют трехзначные показатели роста. Кроме того, неплохо обстояли дела в октябре у Suzuki (+39,9%) и Skoda (+16,9%). Хуже всего из лидеров рынка завершил октябрь Nissan (-60,1%). В среднем по массовому сегменту продажи снизились на 7,3%.


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Продажи премиальных автомобилей в октябре выросли на 9%
{{material_128080}}По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре российские дилеры реализовали 14,2 тыс. автомобилей премиальных брендов или на 8,6% больше, чем в октябре 2018-го. Предпочтение россияне отдают немецким автопроизводителям. Лидером второй месяц подряд становится Mercedes-Benz. В прошлом месяце было продано 3,8 тыс. автомобилей или на 14,8% больше, чем годом ранее. На второй строчке с минимальным отставанием расположился бренд  BMW – дилеры реализовали 3,7 тыс. автомобилей (+19,2%).Третье место занимает Lexus. На автомобилях этой японской марки свой выбор остановили 1,9 тыс. российских покупателей. (+10,6%). Четвертая позиция досталась Audi (1,5 тыс. экз., +1,7%). Замыкает ТОП-5 самых востребованных премиальных марок Land Rover (0,9 тыс. экз.), продажи которого в октябре снизились на 2,7%. Кроме того, в десятку лидеров вошли Volvo (+15,9%), Porsche (+14,4%), Mini (+22%), Infiniti (-48,8%) и Genesis (-7,7%). На фоне роста премиум-сегмента продажи массовых моделей стремительно падали. Исключение составляют китайские бренды Haval, Geely и Changan, которые в нынешнем году демонстрируют трехзначные показатели роста. Кроме того, неплохо обстояли дела в октябре у Suzuki (+39,9%) и Skoda (+16,9%). Хуже всего из лидеров рынка завершил октябрь Nissan (-60,1%). В среднем по массовому сегменту продажи снизились на 7,3%.
2019-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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