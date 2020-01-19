19 января 2020, 18:24
Продажи премиальных автомобилей выросли в 2019 году
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На фоне общего снижения покупательской активности на российском авторынке продажи машин премиальных марок продолжают расти. По итогам 2019 года, отечественные дилеры реализовали порядка 160 тысяч автомобилей премиум-класса.
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С большим отрывом в сегменте лидируют два немецких бренда. Дилеры Mercedes-Benz за год реализовали 42 тысячи автомобилей (+11%), а дилеры BMW – 41,5 тысячи (+17%). Третье место с двукратным отставанием занимает японский Lexus с результатом 22,4 тыс. проданных автомобилей (-8%).
Четвертая строчка досталась еще одному немецкому бренду. Дилеры Audi продали в 2019 году 16,3 тыс. автомобилей (+1%). Замыкает первую пятерку самых востребованных в России премиальных автомобилей Volvo, на котором остановили свой выбор 8,8 тыс. россиян (+14%). Не попали в ТОП-5 британский Land Rover (8,7 тыс. экз., 12%), немецкий Porsche (6 тыс. экз., +18%), японский Infiniti (3,5 тыс. экз., -25,2%), британский Mini (2,5 тыс. экз., +8,3%) и корейский Genesis (2,3 тыс. экз., +24,3%).
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Какие велодорожки? Я за год там видел 3 велосипеда
Просто элементарно объясните настройки климата в салоне!!! Что включить? Какой обдув? Нужно ли включать кондиционер или печку? Какой температурный режим? нужно ли включать забор атмосферного воздуха или внутренний обдув? Всякую ахинею типа глицерина, спирта и табака несёте!!!! А по делу так и ничего ...
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