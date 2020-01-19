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19 января 2020, 18:24

Продажи премиальных автомобилей выросли в 2019 году

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На фоне общего снижения покупательской активности на российском авторынке продажи машин премиальных марок продолжают расти. По итогам 2019 года, отечественные дилеры реализовали порядка 160 тысяч автомобилей премиум-класса.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» детально изучили продажи новых легковых автомобилей в минувшем году. Дилеры реализовали в России 159,4 тыс. машин премиальных брендов или на 5,1% больше, чем в 2018-м. Рост продаж особенно заметен, если учесть, что на рынке в целом, они снизились за год на 2%.

С большим отрывом в сегменте лидируют два немецких бренда. Дилеры Mercedes-Benz за год реализовали 42 тысячи автомобилей (+11%), а дилеры BMW – 41,5 тысячи (+17%). Третье место с двукратным отставанием занимает японский Lexus с результатом 22,4 тыс. проданных автомобилей (-8%).

Четвертая строчка досталась еще одному немецкому бренду. Дилеры Audi продали в 2019 году 16,3 тыс. автомобилей (+1%). Замыкает первую пятерку самых востребованных в России премиальных автомобилей Volvo, на котором остановили свой выбор 8,8 тыс. россиян (+14%). Не попали в ТОП-5 британский Land Rover (8,7 тыс. экз., 12%), немецкий Porsche (6 тыс. экз., +18%), японский Infiniti (3,5 тыс. экз., -25,2%), британский Mini (2,5 тыс. экз., +8,3%) и корейский Genesis (2,3 тыс. экз., +24,3%).

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Отзывы по теме
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Сергей
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Продажи премиальных автомобилей выросли в 2019 году
{{material_128625}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» детально изучили продажи новых легковых автомобилей в минувшем году. Дилеры реализовали в России 159,4 тыс. машин премиальных брендов или на 5,1% больше, чем в 2018-м. Рост продаж особенно заметен, если учесть, что на рынке в целом, они снизились за год на 2%.С большим отрывом в сегменте лидируют два немецких бренда. Дилеры Mercedes-Benz за год реализовали 42 тысячи автомобилей (+11%), а дилеры BMW – 41,5 тысячи (+17%). Третье место с двукратным отставанием занимает японский Lexus с результатом 22,4 тыс. проданных автомобилей (-8%).Четвертая строчка досталась еще одному немецкому бренду. Дилеры Audi продали в 2019 году 16,3 тыс. автомобилей (+1%). Замыкает первую пятерку самых востребованных в России премиальных автомобилей Volvo, на котором остановили свой выбор 8,8 тыс. россиян (+14%). Не попали в ТОП-5 британский Land Rover (8,7 тыс. экз., 12%), немецкий Porsche (6 тыс. экз., +18%), японский Infiniti (3,5 тыс. экз., -25,2%), британский Mini (2,5 тыс. экз., +8,3%) и корейский Genesis (2,3 тыс. экз., +24,3%).
2020-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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