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12 декабря 2019, 16:41

Продажи премиальных марок выросли в ноябре на 6%

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На фоне общего падения продаж новых и подержанных автомобилей премиальные бренды чувствуют себя неплохо. В ноябре российские дилеры реализовали 14,8 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента или на 6,4% больше, чем годом ранее.
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Премиальные марки растут даже, когда падают продажи в сегменте Luxury. По данным «Автостата», в минувшем месяце дилеры продали  15 757 автомобилей премиум-класса (+6,4%). Лидером стала немецкая марка BMW, которая в ноябре разошлась тиражом 3,9 тыс. экземпляров, что на 18,5% больше, по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

Вторую строчку занимает еще один немецкий бренд – Mercedes-Benz с результатом 3,8 тыс. проданных автомобилей и стремительным ростом в 19,6%. Замыкает тройку лидеров Lexus. На автомобилях этой японской марки в ноябре остановили свой выбор 2,0 тыс. россиян или на 3,8% меньше по сравнению с прошлогодними показателями.

Четвертое место досталось Audi, продажи которой в ноябре увеличились на 4,5% до 1,6 тыс. экземпляров. На пятой строчке расположилась Volvo – 959 проданных автомобилей и 5,6% в «плюс». Среди остальных премиальных марок большее 500 машин в ноябре удалось продать лишь британской Land Rover (837 экз.; -19,8%) и немецкой Porsche (651 экз.; +7,6%). У остальных семи брендов объем реализации за месяц не превысил 250 машин.

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Продажи премиальных марок выросли в ноябре на 6%
{{material_128335}}Премиальные марки растут даже, когда падают продажи в сегменте Luxury. По данным «Автостата», в минувшем месяце дилеры продали  15 757 автомобилей премиум-класса (+6,4%). Лидером стала немецкая марка BMW, которая в ноябре разошлась тиражом 3,9 тыс. экземпляров, что на 18,5% больше, по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.Вторую строчку занимает еще один немецкий бренд – Mercedes-Benz с результатом 3,8 тыс. проданных автомобилей и стремительным ростом в 19,6%. Замыкает тройку лидеров Lexus. На автомобилях этой японской марки в ноябре остановили свой выбор 2,0 тыс. россиян или на 3,8% меньше по сравнению с прошлогодними показателями.Четвертое место досталось Audi, продажи которой в ноябре увеличились на 4,5% до 1,6 тыс. экземпляров. На пятой строчке расположилась Volvo – 959 проданных автомобилей и 5,6% в «плюс». Среди остальных премиальных марок большее 500 машин в ноябре удалось продать лишь британской Land Rover (837 экз.; -19,8%) и немецкой Porsche (651 экз.; +7,6%). У остальных семи брендов объем реализации за месяц не превысил 250 машин.
2019-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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