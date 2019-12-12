12 декабря 2019, 16:41
Продажи премиальных марок выросли в ноябре на 6%
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На фоне общего падения продаж новых и подержанных автомобилей премиальные бренды чувствуют себя неплохо. В ноябре российские дилеры реализовали 14,8 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента или на 6,4% больше, чем годом ранее.
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Вторую строчку занимает еще один немецкий бренд – Mercedes-Benz с результатом 3,8 тыс. проданных автомобилей и стремительным ростом в 19,6%. Замыкает тройку лидеров Lexus. На автомобилях этой японской марки в ноябре остановили свой выбор 2,0 тыс. россиян или на 3,8% меньше по сравнению с прошлогодними показателями.
Четвертое место досталось Audi, продажи которой в ноябре увеличились на 4,5% до 1,6 тыс. экземпляров. На пятой строчке расположилась Volvo – 959 проданных автомобилей и 5,6% в «плюс». Среди остальных премиальных марок большее 500 машин в ноябре удалось продать лишь британской Land Rover (837 экз.; -19,8%) и немецкой Porsche (651 экз.; +7,6%). У остальных семи брендов объем реализации за месяц не превысил 250 машин.
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