Rolls-Royce и Bentley обошли Renault по продажам в России: как изменился рынок в 2026 году

7 августа 2026, 12:08
Продажи Rolls-Royce и Bentley в России неожиданно обогнали массовые бренды
Продажи Rolls-Royce и Bentley в России неожиданно обогнали массовые бренды
Неожиданный тренд на российском авторынке: элитные автомобили Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini оказались востребованнее привычных Opel и Renault. Какие причины стоят за этим парадоксом, что это значит для рынка и почему эксперты считают ситуацию тревожной - разбираемся в деталях.
Российский авторынок в 2026 году удивил даже опытных аналитиков: премиальные марки Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini по объему продаж обошли такие привычные бренды, как Opel и Renault. Для автолюбителей это не просто статистика — ситуация отражает глубокие изменения в структуре рынка и доступности автомобилей в стране.
Как сообщает «Российская газета», за первые семь месяцев года в России было реализовано 143 автомобиля Rolls-Royce, 124 Bentley и 120 Lamborghini. Для сравнения: Opel, Jaguar и Alfa Romeo нашли всего по 6 покупателей, а такие марки, как Acura, Fiat, Peugeot, Renault, Citroen, Tesla и Genesis, показали результаты от 7 до 127 машин. Особенно показателен результат Renault — всего 36 проданных автомобилей, что выглядит неожиданно для бренда, который еще недавно считался массовым.
Глава «Автостата» Сергей Целиков отмечает, что в статистике встречаются и другие марки с ещё более низкими показателями, но большинство из них — это редкие или малоизвестные бренды, не влияющие на общую картину рынка. Важно подчеркнуть: речь идет именно о тех марках, которые раньше были популярны и широко представлены в России.
Причины такого сдвига кроются не только в изменении потребительских предпочтений, но и в последствиях ухода ряда западных автопроизводителей с российского рынка, а также в сложностях с поставками и сервисным обслуживанием. В результате автомобили премиум-класса, несмотря на свою нишевость и высокую стоимость, стали более востребованными на фоне резкого падения продаж привычных марок.
Если рассматривать ситуацию последних лет, становится очевидным: российский рынок переживает не просто спад, а трансформацию. С одной стороны, массовые бренды сдают позиции из-за логистических ограничений и ухода производителей, с другой — премиальные марки, несмотря на высокие цены, находят своих покупателей. Это может быть следствием изменения структуры спроса, когда часть потребителей переориентируется на более дорогие и престижные автомобили, а остальные ищут альтернативы среди китайских или отечественных моделей.
Для понимания масштабов: еще несколько лет назад Renault и Opel входили в число лидеров по продажам в России, а Rolls-Royce и Bentley всегда были экзотикой. Сегодня ситуация изменилась настолько, что даже такие редкие автомобили, как Lamborghini, продаются лучше привычных европейских марок. Создается впечатление, что рынок становится все более поляризованным: с одной стороны — элитные авто, с другой — массовый сегмент, который постепенно заполняют новые игроки.
Подобные тенденции могут привести к дальнейшему изменению структуры рынка, формированию нового автопарка и даже трансформации сервисной инфраструктуры. Согласно прогнозам, если ситуация не изменится, в ближайшие годы доля премиальных автомобилей в России может продолжить рост, а массовые бренды окончательно уступят место новым лидерам.
Любопытно, что аналогичные изменения наблюдаются не только в России. Например, в Китае эксперты отмечают рост интереса к локальным брендам и моделям, которые соответствуют предпочтениям китайских покупателей — подробнее об этом можно узнать в анализе выбора машин .
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