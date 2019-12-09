9 декабря 2019, 00:01
Продажи роскошных автомобилей снизились на 10%
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» проанализировали продажи автомобилей класса Люкс за первые 10 месяцев 2019 года и выяснили, что спрос на них упал на 10%. Наиболее существенно снизились продажи самой востребованной модели сегмента Mercedes-Benz Maybach S-Class.
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Решающую роль сыграло снижение интереса российских клиентов к бестселлеру сегмента в нашей стране - Mercedes-Benz Maybach S-Class. На его долю приходится более 35% всех продаж. За 10 месяцев дилеры реализовали 392 экземпляра или на 37% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В минусе оказались также Maserati. За отчетный период в России было продано 112 автомобилей итальянской марки (-42%). Продажи британских спорткаров Aston Martin носят штучный характер (9 экз.), поэтому не оказали существенного влияния на картину в целом.
С другой стороны, две марки продемонстрировали в 2019 году внушительный рост. Дилеры Lamborghini реализовали 117 автомобилей или в 2,4 раза больше, чем год назад. А спрос на автомобили Rolls-Royce оказался вдвое выше прошлогоднего и достиг 143 проданных автомобилей. Продажи Bentley выросли на 21% до 252 экземпляров, а Ferrari – на 20% до 30 экземпляров.
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06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
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Цитата:| Кому: Федя Круглогодично Ликви Моли лью в свое авто, никаких проблем не возникало. Движок гладко работает, угара нет. Наверное, нужно масло более тщательно подбирать для своего авто, тем более, что у Ликви выбор огромный.
Мне больше у Ликви Моли присадки нравятся, да и качество у них в разы лучше. Особенно стоящая - антифрикционная Cera Tec.
Цитата:| Кому: Мартель Ликви Моли еще отличные масла делают. Кстати, у них и на зимний период масло подобрать тоже не проблема. В свое авто Ликви круглый год лью, например.
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