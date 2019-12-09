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9 декабря 2019, 00:01

Продажи роскошных автомобилей снизились на 10%

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» проанализировали продажи автомобилей класса Люкс за первые 10 месяцев 2019 года и выяснили, что спрос на них упал на 10%. Наиболее существенно снизились продажи самой востребованной модели сегмента Mercedes-Benz Maybach S-Class.
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С января по октябрь 2019 года в России было реализовано 1 065 новых легковых автомобилей сегмента Luxury или на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что падение спроса наблюдалось только у трех из семи люксовых брендов. 

Решающую роль сыграло снижение интереса российских клиентов к бестселлеру сегмента в нашей стране - Mercedes-Benz Maybach S-Class. На его долю приходится более 35% всех продаж. За 10 месяцев дилеры реализовали 392 экземпляра или на 37% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В минусе оказались также Maserati. За отчетный период в России было продано 112 автомобилей итальянской марки (-42%). Продажи британских спорткаров Aston Martin носят штучный характер (9 экз.), поэтому не оказали существенного влияния на картину в целом.

С другой стороны, две марки продемонстрировали в 2019 году внушительный рост. Дилеры Lamborghini реализовали 117 автомобилей или в 2,4 раза больше, чем год назад. А спрос на автомобили Rolls-Royce оказался вдвое выше прошлогоднего и достиг 143 проданных автомобилей. Продажи Bentley выросли на 21% до 252 экземпляров, а Ferrari – на 20% до 30 экземпляров.

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Продажи роскошных автомобилей снизились на 10%
{{material_128189}}С января по октябрь 2019 года в России было реализовано 1 065 новых легковых автомобилей сегмента Luxury или на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что падение спроса наблюдалось только у трех из семи люксовых брендов. Решающую роль сыграло снижение интереса российских клиентов к бестселлеру сегмента в нашей стране - Mercedes-Benz Maybach S-Class. На его долю приходится более 35% всех продаж. За 10 месяцев дилеры реализовали 392 экземпляра или на 37% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В минусе оказались также Maserati. За отчетный период в России было продано 112 автомобилей итальянской марки (-42%). Продажи британских спорткаров Aston Martin носят штучный характер (9 экз.), поэтому не оказали существенного влияния на картину в целом.С другой стороны, две марки продемонстрировали в 2019 году внушительный рост. Дилеры Lamborghini реализовали 117 автомобилей или в 2,4 раза больше, чем год назад. А спрос на автомобили Rolls-Royce оказался вдвое выше прошлогоднего и достиг 143 проданных автомобилей. Продажи Bentley выросли на 21% до 252 экземпляров, а Ferrari – на 20% до 30 экземпляров.
2019-12-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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