22 января 2018, 19:17

Продажи российских «Фордов» за рубежом выросли на 21%

По итогам прошлого года экспортные продажи Ford выросли на 21% по отношению к 2016 году. На зарубежные рынки были поставлены 1018 автомобилей. Самым экспортируемым стал Focus.
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Лидером по росту спроса в 2017 году на экспортных рынках стал субкомпактный кроссовер EcoSport (133 авто, +280% к 2016-му). Значительно выросла популярность у Kuga (118 машин, +74%) и лидера продаж, Focus (350 авто, +59%). В прошлом году за рубеж были поставлены 233 легких коммерческих автомобиля Transit, в том числе спецверсий на их основе (+23% к показателям 2016-го).

В настоящее время вся линейка выпускаемых на мощностях Ford Sollers в России автомобилей экспортируется в Армению, Беларусь и Казахстан. На экспортных рынках представлены компактные седаны и хэтчбеки Fiesta, семейство С-класса Focus, бизнес-седаны Mondeo, кроссоверы EcoSport и Kuga, 7-местный внедорожник Explorer и легкие коммерческие автомобили Transit.

СП Ford Sollers поставляет за рубеж не только готовую продукцию. В октябре прошлого года были налажены поставки комплектующих от российских поставщиков для производства обновленного Ecosport в Румынии. На завод в Крайове из России поступают штампованные кузовные панели, стекла, элементы интерьера, уплотнители – всего 47 наименований.
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Продажи российских «Фордов» за рубежом выросли на 21%
{{material_122305}} Лидером по росту спроса в 2017 году на экспортных рынках стал субкомпактный кроссовер EcoSport (133 авто, +280% к 2016-му). Значительно выросла популярность у Kuga (118 машин, +74%) и лидера продаж, Focus (350 авто, +59%). В прошлом году за рубеж были поставлены 233 легких коммерческих автомобиля Transit, в том числе спецверсий на их основе (+23% к показателям 2016-го).В настоящее время вся линейка выпускаемых на мощностях Ford Sollers в России автомобилей экспортируется в Армению, Беларусь и Казахстан. На экспортных рынках представлены компактные седаны и хэтчбеки Fiesta, семейство С-класса Focus, бизнес-седаны Mondeo, кроссоверы EcoSport и Kuga, 7-местный внедорожник Explorer и легкие коммерческие автомобили Transit. СП Ford Sollers поставляет за рубеж не только готовую продукцию. В октябре прошлого года были налажены поставки комплектующих от российских поставщиков для производства обновленного Ecosport в Румынии. На завод в Крайове из России поступают штампованные кузовные панели, стекла, элементы интерьера, уплотнители – всего 47 наименований.
2018-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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