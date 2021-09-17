Продажи самого экономичного Lada Largus стартуют в начале 2022 года (но заплатить за него придется на 200 тысяч рублей больше)
Фото: Дром
Фото: Дром
Фото: Дром
Фото: Дром
Фото: Дром
Фото: Дром
В конце сентября рабочие прототипы планируют отправить на сертификационные испытания. Мелкосерийное производство новых битопливных Lada Largus в вариантах «грузовой фургон» и «пассажирский универсал» стартует на мощностях «АТС-Авто» в первом квартале следующего года. Автомобили будут оснащать 16-клапанным 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. (ВАЗ-21129). Разница в цене с обычным бензиновым «Ларгусом» превысит 200 тысяч рублей. Однако в эксплуатации такие машины окажутся существенно дешевле бензиновых, поскольку кубометр метана стоит сейчас порядка 20 рублей.
- 1 750 000 РВАЗ (Lada) Largus 2021 в Москве
- 599 000 РВАЗ (Lada) Largus 2015 в Москве
- 599 000 РВАЗ (Lada) Largus 2014 в Москве
- 780 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 1 088 000 РВАЗ (Lada) Largus 2021 в Москве
- 565 000 РВАЗ (Lada) Largus 2013 в Москве
- 999 000 РВАЗ (Lada) Largus 2020 в Москве
- 565 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
- 618 000 РВАЗ (Lada) Largus 2016 в Москве
- 546 000 РВАЗ (Lada) Largus 2014 в Москве
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