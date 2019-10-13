13 октября 2019, 15:57
Продажи седанов в России снизились на 7%
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За первые восемь месяцев нынешнего года в России было продано 1,1 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Из них седанов - 325,7 тысячи экземпляров. Это на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Самым востребованными на рынке остаются автомобили с кузовом «универсал», ведь именно к такому типу кузова относятся и модели сегмента SUV. С начала года на их долю в России пришлась почти половина от всех проданных новых легковых автомобилей (49,9%).
Тем не менее, продажи универсалов тоже снижаются, хотя и медленнее, чем в среднем по рынку. За первые 8 месяцев было продано 518,5 тыс. таких автомобилей или на 0,7% меньше, чем годом ранее. Всего в России за отчетный период было продано 1,1 млн автомобилей (-2% к АППГ).
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Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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