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13 октября 2019, 15:57

Продажи седанов в России снизились на 7%

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За первые восемь месяцев нынешнего года в России было продано 1,1 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Из них седанов - 325,7 тысячи экземпляров. Это на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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По статистике, на долю седанов приходится менее трети продаж новых легковых автомобилей, сообщает издание 32cars.ru со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат». С января по август 2019 года было продано 325,7 тыс. автомобилей в кузове «седан», что составляет 31,3% российского рынка. По сравнению с прошлым годом, продажи седанов в нашей стране сократились на 7,3%.

Самым востребованными на рынке остаются автомобили с кузовом «универсал», ведь именно к такому типу кузова относятся и модели сегмента SUV. С начала года на их долю в России пришлась почти половина от всех проданных новых легковых автомобилей (49,9%). 

Тем не менее, продажи универсалов тоже снижаются, хотя и медленнее, чем в среднем по рынку. За первые 8 месяцев было продано 518,5 тыс. таких автомобилей или на 0,7% меньше, чем годом ранее. Всего в России за отчетный период было продано 1,1 млн автомобилей (-2% к АППГ).

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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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Продажи седанов в России снизились на 7%
{{material_127773}}По статистике, на долю седанов приходится менее трети продаж новых легковых автомобилей, сообщает издание 32cars.ru со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат». С января по август 2019 года было продано 325,7 тыс. автомобилей в кузове «седан», что составляет 31,3% российского рынка. По сравнению с прошлым годом, продажи седанов в нашей стране сократились на 7,3%.Самым востребованными на рынке остаются автомобили с кузовом «универсал», ведь именно к такому типу кузова относятся и модели сегмента SUV. С начала года на их долю в России пришлась почти половина от всех проданных новых легковых автомобилей (49,9%). Тем не менее, продажи универсалов тоже снижаются, хотя и медленнее, чем в среднем по рынку. За первые 8 месяцев было продано 518,5 тыс. таких автомобилей или на 0,7% меньше, чем годом ранее. Всего в России за отчетный период было продано 1,1 млн автомобилей (-2% к АППГ).
2019-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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