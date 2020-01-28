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28 января 2020, 12:39

Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели

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Фото: Skoda
Компактный кроссовер Skoda Karoq скоро появится в салонах российских дилеров. Сборка новинки уже стартовала на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. На первом этапе покупателям предложат версию с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 сил и 8-диапазонным «автоматом».
Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели
Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели
Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели
Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели
Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели
Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели
Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели
Skoda Karoq
Выпускается с 2017 г.
Отзывов: 7
Как стало известно журналистам «Авторевю», старт продаж Skoda Karoq в России назначен на 14 февраля. Сначала выбора по комплектациям почти не будет. Первыми у дилеров появятся кроссоверы, оснащенные моторами объемом 1,4 литра (150 л.с., 250 Нм) с передним приводом и 8-диапазонным классическим «автоматом». 

Комплектация Ambition (от 1 515 000 рублей) подразумевает наличие 6 подушек безопасности, двухзонного климат-контроля, медиасистемы Swing с экраном на 6,5 дюйма и поддержкой Bluetooth, датчиков света и дождя, задних датчиков парковки, круиз-контроля и 16-дюймовых легкосплавных колеса. 

На уровне Style появляется комбинированная отделка сидений, атмосферная подсветка салона, обогрев руля, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателей, электропривод боковых зеркал, передние парктроники и 17-дюймовые колеса. В список опций вошли электропривод водительского сиденья и двери багажного отделения, боковые подушки безопасности для пассажиров второго ряда, подогрев задних сидений, адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент и многое другое. 

Точные цены и состав комплектаций назовут в ближайшее время. Менее дорогие версии с 1,6-литровым «атмосферником» (110 л.с.) появятся не раньше апреля. Такие Skoda Karoq будут доступны в базовой комплектации Active, которая появится летом. Самыми последними до России доберутся кроссоверы с полным приводом и 150-сильным двигателем. Они поступят в продажу осенью и будут стоить ориентировочно не менее 1,6 млн рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
В Нижнем Новгороде готовятся к выпуску Skoda Karoq
ГАЗ в своем репертуаре! Что то делаем, но что сами не знаем. Но зато по Европам автопробег устраивает, санкции виноваты, Европа, Трамп и США. Подумали бы головой, кому нужна шкода, когда за такие деньги можно легко Митцубиси аутлендер купить!
Петр
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Михаил
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
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Продажи Skoda Karoq стартуют в России через две недели
{{model_no_show_6342}}Как стало известно журналистам «Авторевю», старт продаж Skoda Karoq в России назначен на 14 февраля. Сначала выбора по комплектациям почти не будет. Первыми у дилеров появятся кроссоверы, оснащенные моторами объемом 1,4 литра (150 л.с., 250 Нм) с передним приводом и 8-диапазонным классическим «автоматом». Комплектация Ambition (от 1 515 000 рублей) подразумевает наличие 6 подушек безопасности, двухзонного климат-контроля, медиасистемы Swing с экраном на 6,5 дюйма и поддержкой Bluetooth, датчиков света и дождя, задних датчиков парковки, круиз-контроля и 16-дюймовых легкосплавных колеса. На уровне Style появляется комбинированная отделка сидений, атмосферная подсветка салона, обогрев руля, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателей, электропривод боковых зеркал, передние парктроники и 17-дюймовые колеса. В список опций вошли электропривод водительского сиденья и двери багажного отделения, боковые подушки безопасности для пассажиров второго ряда, подогрев задних сидений, адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент и многое другое. Точные цены и состав комплектаций назовут в ближайшее время. Менее дорогие версии с 1,6-литровым «атмосферником» (110 л.с.) появятся не раньше апреля. Такие Skoda Karoq будут доступны в базовой комплектации Active, которая появится летом. Самыми последними до России доберутся кроссоверы с полным приводом и 150-сильным двигателем. Они поступят в продажу осенью и будут стоить ориентировочно не менее 1,6 млн рублей.
2020-01-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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