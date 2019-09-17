17 сентября 2019, 11:59
Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой
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Фото: Skoda
Глава российского офиса Skoda Ян Прохазка рассказал о том, когда к нам приедет кроссовер Karoq и вернется ли Fabia, а также о перспективах появления в России новых Kamiq и Scala.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
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В Европе на смену лифтбеку Skoda Rapid в прошлом году пришел новый хэтчбек Scala. В России новинка продаваться ...Читать далее
Младший «брат» Karoq – кроссовер Kamiq в России точно продаваться не будет. Эта модель разрабатывалась специально для европейского рынка с учетом предпочтений местных клиентов. Кроссовер имеет только передний привод, а российские покупатели традиционно ценят полноприводные модели. Кроме того, моторы у Kamiq более дорогие и соответствуют строгим европейским экологическим требованиям. По этим же причинам не стоит ждать в России хэтчбек Scala. Отечественным автолюбителям предложат обновленные лифтбеки Rapid.
О возвращении Fabia глава российского подразделения Skoda высказался менее категорично. Этой модели, безусловно, сейчас не хватает в модельном ряду чешской марки. Но без локализации производства хороших показателей продаж не достичь. Пока же на фоне стагнирующего российского рынка продажи Skoda растут. Главная причина – популярность кроссовера Kodiaq. По словам Яна Прохазки, 2019 год – это год Kodiaq.
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Цитата:| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера ...
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
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