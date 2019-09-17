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17 сентября 2019, 11:59

Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой

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Фото: Skoda
Глава российского офиса Skoda Ян Прохазка рассказал о том, когда к нам приедет кроссовер Karoq и вернется ли Fabia, а также о перспективах появления в России новых Kamiq и Scala.
Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой

Фото: Skoda

Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой
Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой
Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой
Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой
Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой
Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой
Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой
Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой
Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой
Ранее мы писали
В Европе на смену лифтбеку Skoda Rapid в прошлом году пришел новый хэтчбек Scala. В России новинка продаваться ...
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Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто узнал о ближайших планах марки Skoda в России у ее руководителя Яна Прохазки. Первая и самая главная новость – продажи компактного Skoda Karoq начнутся нынешней зимой. При этом сборку кроссовера наладят на российском предприятии. Ранее сообщалось, что новинка встанет на конвейер нижегородского завода «Группы ГАЗ».

Младший «брат» Karoq – кроссовер Kamiq в России точно продаваться не будет. Эта модель разрабатывалась специально для европейского рынка с учетом предпочтений местных клиентов. Кроссовер имеет только передний привод, а российские покупатели традиционно ценят полноприводные модели. Кроме того, моторы у Kamiq более дорогие и соответствуют строгим европейским экологическим требованиям. По этим же причинам не стоит ждать в России хэтчбек Scala. Отечественным автолюбителям предложат обновленные лифтбеки Rapid. 

О возвращении Fabia глава российского подразделения Skoda высказался менее категорично. Этой модели, безусловно, сейчас не хватает в модельном ряду чешской марки. Но без локализации производства хороших показателей продаж не достичь. Пока же на фоне стагнирующего российского рынка продажи Skoda растут. Главная причина – популярность кроссовера Kodiaq. По словам Яна Прохазки, 2019 год – это год Kodiaq.


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Отзывы по теме
Форум Skoda Fabia
Цитата:| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера ...
Kuzya
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Михаил
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
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Продажи Skoda Karoq в России начнутся зимой
{{material_127521}}Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто узнал о ближайших планах марки Skoda в России у ее руководителя Яна Прохазки. Первая и самая главная новость – продажи компактного Skoda Karoq начнутся нынешней зимой. При этом сборку кроссовера наладят на российском предприятии. Ранее сообщалось, что новинка встанет на конвейер нижегородского завода «Группы ГАЗ».Младший «брат» Karoq – кроссовер Kamiq в России точно продаваться не будет. Эта модель разрабатывалась специально для европейского рынка с учетом предпочтений местных клиентов. Кроссовер имеет только передний привод, а российские покупатели традиционно ценят полноприводные модели. Кроме того, моторы у Kamiq более дорогие и соответствуют строгим европейским экологическим требованиям. По этим же причинам не стоит ждать в России хэтчбек Scala. Отечественным автолюбителям предложат обновленные лифтбеки Rapid. О возвращении Fabia глава российского подразделения Skoda высказался менее категорично. Этой модели, безусловно, сейчас не хватает в модельном ряду чешской марки. Но без локализации производства хороших показателей продаж не достичь. Пока же на фоне стагнирующего российского рынка продажи Skoda растут. Главная причина – популярность кроссовера Kodiaq. По словам Яна Прохазки, 2019 год – это год Kodiaq.
2019-09-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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