11 октября 2017, 11:44

Продажи Skoda продолжают расти

Минувший сентябрь стал лучшим месяцем за всю 122-летнюю историю Skoda. По всему миру было реализовано 112 900 автомобилей, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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В сентябре продажи на рынках Европы увеличились на 8,9%, в России – на 20,1%, в Индии – на 37%.  Марка прогнозирует, что дальнейшим импульсом для роста объемов реализации станет Karoq – новый компактный вседорожник будет доступен к заказу на ряде рынков уже в этом месяце.

В России продажи Skoda в сентябре возросли на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Марка реализовала 5 790 автомобилей. Основными драйверами продаж по-прежнему остаются модели Octavia и Rapid: в прошедшем месяце клиентам было передано 2 068 новых Octavia, что соответствует росту на 9,6%. Лифтбеки разошлись тиражом 2 735 экземпляров, рост составил 23,9%.

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Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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Продажи Skoda продолжают расти
В сентябре продажи на рынках Европы увеличились на 8,9%, в России – на 20,1%, в Индии – на 37%.  Марка прогнозирует, что дальнейшим импульсом для роста объемов реализации станет Karoq – новый компактный вседорожник будет доступен к заказу на ряде рынков уже в этом месяце.В России продажи Skoda в сентябре возросли на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Марка реализовала 5 790 автомобилей. Основными драйверами продаж по-прежнему остаются модели Octavia и Rapid: в прошедшем месяце клиентам было передано 2 068 новых Octavia, что соответствует росту на 9,6%. Лифтбеки разошлись тиражом 2 735 экземпляров, рост составил 23,9%.
2017-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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