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3 октября 2019, 00:26

Продажи Suzuki в России выросли на треть

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Российский офис Suzuki отчитался о существенном росте продаж. В сентябре марка зафиксировала рекордное число реализованных автомобилей за весь 2019 год. За месяц дилеры продали 813 машин или на 31% больше, чем в сентябре прошлого года.
Suzuki Jimny GLX 1.5 AT 4x4
1.5 л, 102 л.с
автомат 4
140 км/ч
3645 x 1645 x 1725 мм
полный
АИ-95
1 569 000 руб
Все характеристики
Продажи автомобилей японской марки Suzuki в России неуклонно растут. С выходом на отечественный рынок внедорожника Jimny нового поколения эта тенденция ощутимо усугубилась. Но рост интереса наблюдается и к другим моделям Suzuki. Всего в сентябре в нашей стране было продано 813 автомобилей или на 38% больше, чем месяцем ранее. С января по сентябрь на автомобилях бренда остановили свой выбор 4 734 россиянина (+17% к АППГ).

Бестселлером марки остается кроссовер Vitara. В сентябре дилеры Suzuki реализовали 517 автомобилей, что на 38% превосходит результат августа нынешнего года. Кроссовер Suzuki SX4 также показал хороший результат. В сентябре он разошелся тиражом в 160 экземпляров или на 82% больше, чем в августе.

«Малыш» Suzuki Jimny нового поколения уверенно набирает обороты. В сентябре было продано 136 внедорожников или на 7% больше по сравнению с августом – первым месяцем продаж в России. При этом в сравнении с сентябрем 2018 года продажи выросли почти в 4 раза (+289%), тогда дилеры предлагали еще автомобили предыдущего поколения.

Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус», « Сентябрь для нас стал периодом активного роста продаж по всем моделям. Безусловно, мы рады успеху нашей новинки Jimny, которая второй месяц подряд улучшает результат. Также приятно отметить лучший результат в году у кроссовера SX4 и высокие показатели продаж бессменного бестселлера марки Vitara. »
Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус»,

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Suzuki Grand Vitara
вы кстати не первый от кого такое слышу. многие обращались к дилеру . тот на это отвечает что это так и должно быть и поделать ничего не могут
MichaMeL
Форум Suzuki SX4
ну говорят что не плохая машина на самом деле . думаю судя по отзывам стоит брать
MichaMeL
Форум Suzuki Ignis
Цитата:| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно ...
medved
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Продажи Suzuki в России выросли на треть
{{params_61475}}Продажи автомобилей японской марки Suzuki в России неуклонно растут. С выходом на отечественный рынок внедорожника Jimny нового поколения эта тенденция ощутимо усугубилась. Но рост интереса наблюдается и к другим моделям Suzuki. Всего в сентябре в нашей стране было продано 813 автомобилей или на 38% больше, чем месяцем ранее. С января по сентябрь на автомобилях бренда остановили свой выбор 4 734 россиянина (+17% к АППГ).Бестселлером марки остается кроссовер Vitara. В сентябре дилеры Suzuki реализовали 517 автомобилей, что на 38% превосходит результат августа нынешнего года. Кроссовер Suzuki SX4 также показал хороший результат. В сентябре он разошелся тиражом в 160 экземпляров или на 82% больше, чем в августе.«Малыш» Suzuki Jimny нового поколения уверенно набирает обороты. В сентябре было продано 136 внедорожников или на 7% больше по сравнению с августом – первым месяцем продаж в России. При этом в сравнении с сентябрем 2018 года продажи выросли почти в 4 раза (+289%), тогда дилеры предлагали еще автомобили предыдущего поколения.{{person_172_Сентябрь для нас стал периодом активного роста продаж по всем моделям. Безусловно, мы рады успеху нашей новинки Jimny, которая второй месяц подряд улучшает результат. Также приятно отметить лучший результат в году у кроссовера SX4 и высокие показатели продаж бессменного бестселлера марки Vitara.}}
2019-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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