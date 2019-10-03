3 октября 2019, 00:26
Продажи Suzuki в России выросли на треть
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Российский офис Suzuki отчитался о существенном росте продаж. В сентябре марка зафиксировала рекордное число реализованных автомобилей за весь 2019 год. За месяц дилеры продали 813 машин или на 31% больше, чем в сентябре прошлого года.
|Suzuki Jimny GLX 1.5 AT 4x4
|1.5 л, 102 л.с
|автомат 4
|140 км/ч
|3645 x 1645 x 1725 мм
|полный
|АИ-95
|1 569 000 руб
|Все характеристики
Бестселлером марки остается кроссовер Vitara. В сентябре дилеры Suzuki реализовали 517 автомобилей, что на 38% превосходит результат августа нынешнего года. Кроссовер Suzuki SX4 также показал хороший результат. В сентябре он разошелся тиражом в 160 экземпляров или на 82% больше, чем в августе.
«Малыш» Suzuki Jimny нового поколения уверенно набирает обороты. В сентябре было продано 136 внедорожников или на 7% больше по сравнению с августом – первым месяцем продаж в России. При этом в сравнении с сентябрем 2018 года продажи выросли почти в 4 раза (+289%), тогда дилеры предлагали еще автомобили предыдущего поколения.
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Сентябрь для нас стал периодом активного роста продаж по всем моделям. Безусловно, мы рады успеху нашей новинки Jimny, которая второй месяц подряд улучшает результат. Также приятно отметить лучший результат в году у кроссовера SX4 и высокие показатели продаж бессменного бестселлера марки Vitara.
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Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус»,
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
вы кстати не первый от кого такое слышу. многие обращались к дилеру . тот на это отвечает что это так и должно быть и поделать ничего не могут
ну говорят что не плохая машина на самом деле . думаю судя по отзывам стоит брать
Цитата:| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно ...
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