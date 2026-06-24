Почему россияне массово продают китайские авто, купленные год назад — разбираем тренд 2026 года

Продажи свежих подержанных китайских авто в России выросли на 55% за год

Рынок подержанных китайских автомобилей в России переживает небывалый рост: продажи выросли на 55% за год. Владельцы спешат сменить почти новые авто, а дилеры корректируют цены. Эксперты отмечают, что ситуация меняет структуру рынка и открывает новые возможности для покупателей.

Рынок подержанных китайских автомобилей в России переживает небывалый рост: продажи выросли на 55% за год. Владельцы спешат сменить почти новые авто, а дилеры корректируют цены. Эксперты отмечают, что ситуация меняет структуру рынка и открывает новые возможности для покупателей.

Рынок подержанных китайских автомобилей в России в 2026 году показывает взрывной рост — продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. Однако этот скачок — не просто сухая статистика, а свидетельство глубинных изменений как в структуре самого рынка, так и в потребительском поведении.

Ключевым драйвером стал массовый выход на «вторичку» почти новых машин. Каждый третий проданный автомобиль с китайским шильдиком — это модель 2023 года выпуска, еще 21% пришлось на 2024 год, а доля машин 2025 года уже достигла 3,4% от всех сделок. По сути, автомобили, которые еще недавно считались новинками, сегодня стремительно переходят от одного владельца к другому.

Причины столь быстрой смены собственников лежат не только в естественном желании обновить автопарк. Китайские производители регулярно выбрасывают на рынок свежие поколения и рестайлинговые версии, что подталкивает владельцев расставаться с недавно купленными машинами. Кроме того, срабатывает эффект низкой базы: массовый приток китайских брендов в РФ стартовал лишь во втором полугодии 2022 года, и теперь именно этот сформировавшийся автопарк активно выходит на вторичный рынок.

Эксперты подчеркивают, что подобная динамика напрямую влияет не только на структуру предложения, но и на ценообразование. Владельцы предпочитают не ждать, пока их машины подешевеют естественным путем, а оперативно меняют их на более современные и технологичные модели. Это, в свою очередь, открывает новые возможности для покупателей, которые могут приобрести практически новый автомобиль по заметно более демократичной цене.

Примечательно, что эта тенденция касается не только китайских марок, но и всего российского авторынка в целом. Дилеры вынуждены корректировать прайсы на новые авто, предлагать клиентам дополнительные бонусы и скидки, чтобы сохранить прибыль и удержать покупателей. В итоге на «вторичке» появляется всё больше предложений, что лишь обостряет конкуренцию между продавцами.

В целом ситуация в сегменте подержанных китайских автомобилей остается крайне динамичной. Собственники всё чаще принимают решение о быстрой замене машины, не дожидаясь значительного падения ее стоимости. Это открывает хорошие перспективы для тех, кто охотится за выгодными вариантами, но при этом требует повышенной внимательности и осторожности при выборе конкретного экземпляра.

Китайские автомобили заняли заметную долю российского рынка после ухода ряда западных брендов. По оценкам аналитиков, по итогам 2025 года на долю марок из КНР приходилось более 40% всех новых продаж. Вторичный рынок закономерно реагирует на этот сдвиг, и сегодня покупатели получают шанс приобрести свежие авто с минимальным пробегом по цене, ощутимо ниже заводской. Однако эксперты настоятельно советуют тщательно пробивать историю машины и проверять ее техническое состояние, чтобы избежать неприятных сюрпризов.