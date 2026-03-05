Рынок грузовиков в феврале 2026: падение продаж, новый лидер КамАЗ-43118 и прогноз цен

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

5 марта 2026, 14:16

Рынок грузовых автомобилей в России: падение продаж и неожиданное лидерство КамАЗа

Рынок грузовых автомобилей в России: падение продаж и неожиданное лидерство КамАЗа

Рынок грузовиков в феврале 2026: падение продаж, новый лидер КамАЗ-43118 и прогноз цен

Рынок грузовых автомобилей в России: падение продаж и неожиданное лидерство КамАЗа

В феврале 2026 года рынок тяжелых грузовиков в России неожиданно просел на треть, но отечественный КамАЗ смог не только удержаться, но и выйти в лидеры. Какие бренды ушли в тень, почему спрос так изменился и что это значит для перевозчиков - эксперты раскрывают детали. Мало кто знает, что в модельном зачете произошла неожиданная смена лидера.

В феврале 2026 года рынок тяжелых грузовиков в России неожиданно просел на треть, но отечественный КамАЗ смог не только удержаться, но и выйти в лидеры. Какие бренды ушли в тень, почему спрос так изменился и что это значит для перевозчиков - эксперты раскрывают детали. Мало кто знает, что в модельном зачете произошла неожиданная смена лидера.

Рынок грузовых автомобилей в России переживает непростые времена. В феврале 2026 года продажи крупнотоннажных машин сократились на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 2,9 тысячи единиц. Для перевозчиков и компаний, занятых в сфере грузоперевозок, это тревожный сигнал: сокращение предложения может привести к росту цен на услуги и усложнить обновление автопарков.

Однако на фоне общего спада «КамАЗ» сумел не только удержаться на плаву, но и укрепить свои позиции. По информации «Российской газеты», отечественный производитель реализовал за месяц 1 063 грузовика, что позволило ему занять первое место среди всех брендов. С заметным отставанием следуют китайские компании: FAW (316 машин) и Sitrak (298 машин). В пятерку лидеров также вошли российский «Урал» (233 автомобиля) и белорусский МАЗ (215 автомобилей).

Примечательно, что три четверти всех проданных в феврале грузовиков пришлись именно на эти пять марок. Это говорит о высокой концентрации рынка и ужесточении конкуренции, где иностранные бренды постепенно отвоевывают свои позиции. В модельном зачете произошла неожиданная перестановка: «КамАЗ-43118» впервые обогнал Sitrak C7H и стал самой продаваемой моделью месяца. Такого поворота событий мало кто ожидал, ведь еще недавно китайские грузовики уверенно лидировали.

Если сравнивать с январем 2026 года, то в феврале объем продаж грузовиков вырос на 20,8%. Однако в годовом исчислении ситуация остается тревожной: за первые два месяца года реализовано всего 5,3 тысячи машин — это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Эксперты связывают это с изменениями в логистических цепочках, снижением влияния государственной поддержки на транспортную отрасль и общей экономической нестабильностью.

Стоит отметить, что подобные явления наблюдаются не только в сегменте грузовиков. Как отмечают аналитики, падение продаж новых автомобилей стало одной из главных тем начала 2026 года. Например, в материале, где подробно разбираются причины резкого снижения спроса и его последствия для покупателей, говорится о том, что даже новые законы и меры поддержки не могут оживить рынок - подробнее об этом можно узнать в материале о минимальных продажах новых автомобилей за десятилетие .

Для российских перевозчиков и автопарков ситуация складывается неоднозначно. С одной стороны, КамАЗ укрепляет свою позицию и предлагает новые модели, которые могут стать плюсом для отечественного бизнеса. С другой - уменьшение общего объема продаж и снижение доступности новых машин может привести к удорожанию перевозки и усложнению обновления техники. В ближайшие месяцы эксперты прогнозируют, что рынок продолжит искать баланс между спросом и предложением, а производство будет адаптироваться к новым условиям.

Упомянутые марки: FAW, КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ФАВ, KamAZ

Похожие материалы ФАВ, KamAZ

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Воронеж Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться