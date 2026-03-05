Рынок грузовиков в феврале 2026: падение продаж, новый лидер КамАЗ-43118 и прогноз цен

5 марта 2026, 14:16
Рынок грузовых автомобилей в России: падение продаж и неожиданное лидерство КамАЗа
В феврале 2026 года рынок тяжелых грузовиков в России неожиданно просел на треть, но отечественный КамАЗ смог не только удержаться, но и выйти в лидеры. Какие бренды ушли в тень, почему спрос так изменился и что это значит для перевозчиков - эксперты раскрывают детали. Мало кто знает, что в модельном зачете произошла неожиданная смена лидера.
Рынок грузовых автомобилей в России переживает непростые времена. В феврале 2026 года продажи крупнотоннажных машин сократились на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 2,9 тысячи единиц. Для перевозчиков и компаний, занятых в сфере грузоперевозок, это тревожный сигнал: сокращение предложения может привести к росту цен на услуги и усложнить обновление автопарков.
Однако на фоне общего спада «КамАЗ» сумел не только удержаться на плаву, но и укрепить свои позиции. По информации «Российской газеты», отечественный производитель реализовал за месяц 1 063 грузовика, что позволило ему занять первое место среди всех брендов. С заметным отставанием следуют китайские компании: FAW (316 машин) и Sitrak (298 машин). В пятерку лидеров также вошли российский «Урал» (233 автомобиля) и белорусский МАЗ (215 автомобилей).
Примечательно, что три четверти всех проданных в феврале грузовиков пришлись именно на эти пять марок. Это говорит о высокой концентрации рынка и ужесточении конкуренции, где иностранные бренды постепенно отвоевывают свои позиции. В модельном зачете произошла неожиданная перестановка: «КамАЗ-43118» впервые обогнал Sitrak C7H и стал самой продаваемой моделью месяца. Такого поворота событий мало кто ожидал, ведь еще недавно китайские грузовики уверенно лидировали.
Если сравнивать с январем 2026 года, то в феврале объем продаж грузовиков вырос на 20,8%. Однако в годовом исчислении ситуация остается тревожной: за первые два месяца года реализовано всего 5,3 тысячи машин — это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Эксперты связывают это с изменениями в логистических цепочках, снижением влияния государственной поддержки на транспортную отрасль и общей экономической нестабильностью.
Стоит отметить, что подобные явления наблюдаются не только в сегменте грузовиков. Как отмечают аналитики, падение продаж новых автомобилей стало одной из главных тем начала 2026 года. Например, в материале, где подробно разбираются причины резкого снижения спроса и его последствия для покупателей, говорится о том, что даже новые законы и меры поддержки не могут оживить рынок - подробнее об этом можно узнать в материале о минимальных продажах новых автомобилей за десятилетие .
Для российских перевозчиков и автопарков ситуация складывается неоднозначно. С одной стороны, КамАЗ укрепляет свою позицию и предлагает новые модели, которые могут стать плюсом для отечественного бизнеса. С другой - уменьшение общего объема продаж и снижение доступности новых машин может привести к удорожанию перевозки и усложнению обновления техники. В ближайшие месяцы эксперты прогнозируют, что рынок продолжит искать баланс между спросом и предложением, а производство будет адаптироваться к новым условиям.
