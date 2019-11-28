28 ноября 2019, 15:06
Продажи УАЗ «Пикап» с АКПП стартуют в апреле 2020 года
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Фото: УАЗ
Вслед за внедорожником УАЗ «Патриот» автоматической коробкой передач обзаведется и УАЗ «Пикап». В продажу новинка должна поступить в апреле следующего года.
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
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Напомним, внедорожник оснастили классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50. На ульяновский конвейер ее поставляют напрямую с завода во Франции. «Патриоты» с автоматической трансмиссией комплектуются слегка модифицированным мотором ZMZ Pro, мощность которого осталась на прежнем уровне (150 л.с., 235 Нм). По данным автопроизводителя, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч «Патриот» с АКП потребляет на 2 литра меньше бензина, чем версия с «механикой». Внедорожник с «автоматом» доступен в четырех уровнях исполнения по цене от 1 034 000 до 1 298 000 рублей. Для сравнения самый дорогой «Патриот» в комплектации «Максимум» с МКПП стоит от 1 128 000 рублей.
За базовый УАЗ «Пикап» со 135-сильным мотором в комплектации «Классик Fleet» сейчас просят минимум 839 900 рублей. Двигатель, форсированный до 150 сил, появляется, начиная с комплектации «Классик» по цене от 860 900 рублей. Топовый «Пикап» в исполнении «Максимум» стоит не менее 1 219 900 рублей. С января по сентябрь 2019 года российские дилеры УАЗ реализовали 2 605 экземпляров УАЗ «Пикап» или на 2,6% меньше, чем годом ранее. Небольшой спад продаж не помешал автомобилю стать бестселлером в своем сегменте.
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25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
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