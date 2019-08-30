30 августа 2019, 01:18
Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross-версии
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Фото: АвтоВАЗ
С января по июль 2019 года российские дилеры Lada реализовали 7 383 универсала Granta, что составляет почти 10% от общего объема продаж модели. Успеха удалось добиться за счет вывода на рынок вседорожной модификации Granta Cross.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», за последние два месяца доля универсалов в продажах Lada Granta выросла на 1,5 процентных пункта. Если по итогам первых пяти месяцев 2019 года она была равна 8,4%, то по итогам семи - достигла 9,9%.
Главная заслуга в этом принадлежит кросс-версии, продажи которой начались 12 июня. С того дня и по конец июля отечественные дилеры Lada реализовали 1 639 автомобилей Granta Cross. А в структуре продаж самих универсалов Granta кросс-версия занимает уже более половины (55%). Базовая Lada Granta в кузове «универсал» стоит сейчас от 471 900 рублей, за Granta Cross придется отдать уже не менее 559 900 рублей.
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