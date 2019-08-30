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30 августа 2019, 01:18

Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross-версии

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Фото: АвтоВАЗ
С января по июль 2019 года российские дилеры Lada реализовали 7 383 универсала Granta, что составляет почти 10% от общего объема продаж модели. Успеха удалось добиться за счет вывода на рынок вседорожной модификации Granta Cross.
Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross версии

Фото: АвтоВАЗ

Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross версии

Фото: АвтоВАЗ

Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross версии

Фото: АвтоВАЗ

Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross версии

Фото: АвтоВАЗ

Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross версии

Фото: АвтоВАЗ

Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross версии

Фото: АвтоВАЗ

Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross версии
Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross версии
Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross версии
Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross версии
Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross версии
Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross версии
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Универсалы в нашей стране никогда не пользовались особой популярностью. Основная доля продаж всегда приходилась на седаны и хэтчбеки. В последнее время их активно теснят кроссоверы и внедорожники. На этом и решили сыграть маркетологи АвтоВАЗа, выпуская «вседорожные» версии моделей Lada. Продажи обновленного универсала Granta стартовали в 2018 году сразу после августовской премьеры на Московском автосалоне. Его Cross-модификация доехала до дилерских шоу-румов только в середине июня 2019-го.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», за последние два месяца доля универсалов в продажах Lada Granta выросла на 1,5 процентных пункта. Если по итогам первых пяти месяцев 2019 года она была равна 8,4%, то по итогам семи - достигла 9,9%. 

Главная заслуга в этом принадлежит кросс-версии, продажи которой начались 12 июня. С того дня и по конец июля отечественные дилеры Lada реализовали 1 639 автомобилей Granta Cross. А в структуре продаж самих универсалов Granta кросс-версия занимает уже более половины (55%). Базовая Lada Granta в кузове «универсал» стоит сейчас от 471 900 рублей, за Granta Cross придется отдать уже не менее 559 900 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
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Продажи универсалов Lada Granta растут за счет Cross-версии
{{material_127263}}Универсалы в нашей стране никогда не пользовались особой популярностью. Основная доля продаж всегда приходилась на седаны и хэтчбеки. В последнее время их активно теснят кроссоверы и внедорожники. На этом и решили сыграть маркетологи АвтоВАЗа, выпуская «вседорожные» версии моделей Lada. Продажи обновленного универсала Granta стартовали в 2018 году сразу после августовской премьеры на Московском автосалоне. Его Cross-модификация доехала до дилерских шоу-румов только в середине июня 2019-го.Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», за последние два месяца доля универсалов в продажах Lada Granta выросла на 1,5 процентных пункта. Если по итогам первых пяти месяцев 2019 года она была равна 8,4%, то по итогам семи - достигла 9,9%. Главная заслуга в этом принадлежит кросс-версии, продажи которой начались 12 июня. С того дня и по конец июля отечественные дилеры Lada реализовали 1 639 автомобилей Granta Cross. А в структуре продаж самих универсалов Granta кросс-версия занимает уже более половины (55%). Базовая Lada Granta в кузове «универсал» стоит сейчас от 471 900 рублей, за Granta Cross придется отдать уже не менее 559 900 рублей.
2019-08-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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