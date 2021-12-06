Продажи в ноябре рухнули на 20%: но в минус ушли не все
Однако в ноябре были бренды или отдельные модели, которые завершили месяц в плюсе. Иногда это связано с низкой первоначальной базой (невысокими продажами в ноябре 2020-го), иногда – с выводом на рынок новых моделей, а иногда – с отсутствием сбоев в логистике. Невероятный рост продаж в 10 раз продемонстрировала премиальная марка Genesis. Если в ноябре 2020 года дилеры реализовали лишь 54 автомобиля, то в ноябре 2021-го их число возросло до 614 единиц.
Неуклонно продолжают расти продажи китайских брендов. Лучший результат по объему показал в ноябре Haval (4 909 экз., +202%). Продажи марки Chery выросли на 174%, а Geely – на 40%. Также в плюсе завершил ноябрь японский Mitsubishi (+7%), французские Peugeot (+73%) и Citroen (+46%), с недавних пор родственный им немецкий Opel (+62%), а также коммерческие автомобили Ford (+74%).
По мнению председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся, а негативный тренд сохранится и в 2022 году. Пока же по итогам 11 месяцев сохраняется положительная динамика. Российские дилеры реализовали 1 439 045 автомобилей или на 7% больше, чем годом ранее. Окончательные результаты текущего года АЕБ пообещал подвести 13 января 2022 года. Тогда же можно будет говорить о прогнозах на следующий год.
- 3 999 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 359 000 РВАЗ (Lada) Kalina 2013 в Москве
- 3 690 000 РBMW X3 2018 в Москве
- 1 950 000 РBMW 3 серия 2019 в Москве
- 950 000 РVolkswagen Touran 2012 в Москве
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 777 000 РVolkswagen Polo 2010 в Москве
- 6 150 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 270 000 РDaewoo Nexia 2005 в Москве
- 600 000 РMercedes CLK-Класс 2003 в Москве
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