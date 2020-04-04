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4 апреля 2020, 16:59

Продажи Volvo серьезно просели на фоне коронавируса

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Компания Volvo подвела итоги продаж за первый квартал 2020 года. По всему миру было реализовано 132 тыс. автомобилей или на 18,2% меньше, чем годом ранее. Главную вину возложили на пандемию коронавирусной инфекции.
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В том время как Tesla рапортует о рекордных квартальных показателях продаж, в Volvo подсчитывают потери. Реализация по итогам первых трех месяцев снизилась на 18,2% до 131 889 автомобилей. Сильнее всего продажи просели в Китае (-30,5%), на втором месте – Европа (18,5%), на третьем – США (11,7%).

Пик пришелся на март, когда продажи рухнули сразу на 31,2% до 46 435 автомобилей, сообщает портал 32cars.ru. Самые ощутимые потери зафиксировали дилеры на североамериканском рынке (-42,7%). В Европе спад составил 35%, а в Китае – 16,2%. Результаты продаж в Поднебесной немного лучше, в основном, благодаря восстановлению после эпидемии.

Бестселлером марки стал кроссовер XC60, второе место досталось XC90. На долю этих двух вседорожников приходится две трети всех продаж автомобилей Volvo в мире (67,9%). Каждый шестой проданный автомобиль принадлежал к линейке Recharge (14,7%), в которой выпускаются гибридные и полностью электрические модели Volvo.


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Отзывы по теме
Форум Volvo 440 K
ЗДРАВСТВУЙТЕ от чего подходит помпа на вольво440к
Андрей
Форум Volvo XC90
Цитата:| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ...
Артём
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
Егор
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Продажи Volvo серьезно просели на фоне коронавируса
{{material_129609}}В том время как Tesla рапортует о рекордных квартальных показателях продаж, в Volvo подсчитывают потери. Реализация по итогам первых трех месяцев снизилась на 18,2% до 131 889 автомобилей. Сильнее всего продажи просели в Китае (-30,5%), на втором месте – Европа (18,5%), на третьем – США (11,7%).Пик пришелся на март, когда продажи рухнули сразу на 31,2% до 46 435 автомобилей, сообщает портал 32cars.ru. Самые ощутимые потери зафиксировали дилеры на североамериканском рынке (-42,7%). В Европе спад составил 35%, а в Китае – 16,2%. Результаты продаж в Поднебесной немного лучше, в основном, благодаря восстановлению после эпидемии.Бестселлером марки стал кроссовер XC60, второе место досталось XC90. На долю этих двух вседорожников приходится две трети всех продаж автомобилей Volvo в мире (67,9%). Каждый шестой проданный автомобиль принадлежал к линейке Recharge (14,7%), в которой выпускаются гибридные и полностью электрические модели Volvo.
2020-04-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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