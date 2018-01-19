Продажи Volvo в России выросли на 25,5%
Интерес к шведскому бренду в нашей стране растет вслед за продолжающимся ажиотажем вокруг новинок по всему миру. Для концерна Volvo Cars 2017 год стал четвертым последовательным годом рекордно высоких мировых продаж, объем которых увеличился по сравнению с 2016 годом на 7% и достиг показателя в 571 577 машин.
Также спросом пользовался V90 Cross Country, пришедший на смену модели ХС70: поставки автомобиля начались только весной, и, тем не менее, по итогам года он оказался в тройке самых востребованных моделей. А вот новый ХС60 в 2017 году был завезён в Россию только ограниченной партией автомобилей в богатых комплектациях First Edition. Полноценные поставки вседорожника начнутся в конце января 2018 года. Еще одна новинка 2017 года — бизнес-седан Volvo S90 — в течение прошлого года также поставлялась в Россию по ограниченным квотам.
Рекордсменом прошлого года по динамике роста продаж стал V40 Cross Country. Самый «младший» автомобиль в модельной линейке Volvo показал прирост на внушительные 224% благодаря удачному ценовому позиционированию в премиальном сегменте.
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