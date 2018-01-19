19 января 2018, 14:28

Продажи Volvo в России выросли на 25,5%

По итогам прошлого года в России было реализовано 7010 новых автомобилей Volvo. Рост продаж по сравнению с 2016-м составил существенные 25,5%, что более чем вдвое превышает темпы роста всего авторынка России.
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Интерес к шведскому бренду в нашей стране растет вслед за продолжающимся ажиотажем вокруг новинок по всему миру. Для концерна Volvo Cars 2017 год стал четвертым последовательным годом рекордно высоких мировых продаж, объем которых увеличился по сравнению с 2016 годом на 7% и достиг показателя в 571 577 машин.

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Самым востребованным автомобилем Volvo стал среднеразмерный кроссовер XC60 первого поколения (2535 автомобилей). На втором месте расположился полноразмерный кроссовер XC90 (2414) и вседорожник V90 Cross Country (722). Для сравнения: мировыми лидерами стали модели XC60 (продано 146 506 авто), XC90 (87 518) и V40 (73 824).

Также спросом пользовался V90 Cross Country, пришедший на смену модели ХС70: поставки автомобиля начались только весной, и, тем не менее, по итогам года он оказался в тройке самых востребованных моделей. А вот новый ХС60 в 2017 году был завезён в Россию только ограниченной партией автомобилей в богатых комплектациях First Edition. Полноценные поставки вседорожника начнутся в конце января 2018 года. Еще одна новинка 2017 года — бизнес-седан Volvo S90 — в течение прошлого года также поставлялась в Россию по ограниченным квотам.
 
Рекордсменом прошлого года по динамике роста продаж стал V40 Cross Country. Самый «младший» автомобиль в модельной линейке Volvo показал прирост на внушительные 224% благодаря удачному ценовому позиционированию в премиальном сегменте.

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Форум Volvo XC90
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
Артём
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
Егор
Форум Volvo 440 K
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
владимир
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Продажи Volvo в России выросли на 25,5%
Интерес к шведскому бренду в нашей стране растет вслед за продолжающимся ажиотажем вокруг новинок по всему миру. Для концерна Volvo Cars 2017 год стал четвертым последовательным годом рекордно высоких мировых продаж, объем которых увеличился по сравнению с 2016 годом на 7% и достиг показателя в 571 577 машин.{{material_121953}} Самым востребованным автомобилем Volvo стал среднеразмерный кроссовер XC60 первого поколения (2535 автомобилей). На втором месте расположился полноразмерный кроссовер XC90 (2414) и вседорожник V90 Cross Country (722). Для сравнения: мировыми лидерами стали модели XC60 (продано 146 506 авто), XC90 (87 518) и V40 (73 824).Также спросом пользовался V90 Cross Country, пришедший на смену модели ХС70: поставки автомобиля начались только весной, и, тем не менее, по итогам года он оказался в тройке самых востребованных моделей. А вот новый ХС60 в 2017 году был завезён в Россию только ограниченной партией автомобилей в богатых комплектациях First Edition. Полноценные поставки вседорожника начнутся в конце января 2018 года. Еще одна новинка 2017 года — бизнес-седан Volvo S90 — в течение прошлого года также поставлялась в Россию по ограниченным квотам.  Рекордсменом прошлого года по динамике роста продаж стал V40 Cross Country. Самый «младший» автомобиль в модельной линейке Volvo показал прирост на внушительные 224% благодаря удачному ценовому позиционированию в премиальном сегменте.
2018-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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