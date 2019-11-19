19 ноября 2019, 09:23
Продажу красивых автомобильных номеров согласовали
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Министерство внутренних дел и Минэкономики наконец утвердили процедуру продажи гражданам красивых автомобильных номеров. Их можно будет купить через портал госуслуг по заранее согласованным тарифам. При этом у регионов будет право устанавливать для некоторых серий повышенные расценки или выставлять их на торги.
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Все государственные регистрационные знаки (ГРЗ) поделят на обычные и красивые. К категории «красивых» отнесут комбинации с совпадающими буквами и цифрами – алгоритм классификации еще предстоит разработать. Продавать красивые номера будут через портал госуслуг. К стандартной процедуре получения номера, сгенерированного системой, добавят новую, позволяющую выбрать интересную комбинацию. При этом потребуется заплатить двойную пошлину. Для некоторых категорий номеров цена будет еще выше и исчисляться сотнями тысяч рублей. Отдельные красивые номера регионам разрешать продавать на аукционе, а вырученные средства забирать в местный бюджет.
Особо оговаривается покупка машины вместе с красивым номером. В этом случае новый владелец также обязан будет заплатить за него повышенную госпошлину. Если покупатель откажется, то ГРЗ вернется в базу ГИБДД, а владельцу выдадут обычный госзнак. Исключение сделают лишь для ситуаций, когда машина с «красивым» номером перерегистрируется на другого человека в связи со вступлением в наследство.
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