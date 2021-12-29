29 декабря 2021, 12:42
Продолжение истории про свежезамороженные иномарки во Владивостоке: как выглядят автомобили изнутри
В порту Владивостока началась разгрузка панамского сухогруза Sun Rio, который доставил автомобили, покрытые толстым панцирем льда. Первые машины спустили на берег. Очевидцы опубликовали видео из салона.
Дарья Климова Фото: drom.ru
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Фото: pikabu.ru
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Фото: vl.ru
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Накануне в порт Владивостока вошло судно Sun Rio под флагом Панамы, палуба которого была покрыта толстым слоем ...Читать далее
Накануне бывалые моряки уверяли, что ледяные брызги морской воды не способны нанести автомобилям серьезный ущерб. Однако судя по опубликованному видео салона одной из машин – вода проникла внутрь. Одно из стекол просто раздавило и сидения покрылись ледяной коркой. Восстановить товарный вид машины (предположительно Toyota Voxy) вряд ли удастся. Вероятнее всего, ее пустят на запчасти.
Упомянутые модели: Toyota Voxy
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