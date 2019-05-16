16 мая 2019, 18:06

Проект «Бери выше!» от Datsun получил премию

  • 608
  • 0
Проект по популяризации спорта и уличной атлетики «Бери выше!» принес автомобильному бренду Datsun серебро на премии ClioSportsAwards 2019. В основе проекта Datsun лежит простая мысль: если ты хочешь изменить себя и свою жизнь, уличная атлетика — это эффективный инструмент для перемен, доступный здесь и сейчас.

В рамках проекта были проведены несколько конкурсов по уличной атлетике, а также серия спортивных фестивалей воркаута в 10 городах России. В 2017 году Datsun построил открытую тренировочную площадку для занятий уличной атлетикой в городе Сосновый Бор.

Суммарный охват проекта в интернете достиг 350 000 000 человек, а число пользовательских публикаций о конкурсах и выполненных заданиях в соцсетях превысило 15 000.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Datsun mi-DO
Доброго дня! 15.04.2018 г. стала обладательницей DATZUN mi-do! Пробег пока 150 км. Пока все устраивает, но начитавшись различных форумов, что то стала волноваться! Хотелось бы понимать чем она может меня удивить в самый не подходящий момент???
Любовь
Журналисты назвали седаны с самыми вместительными багажниками
дебилы, а шкода?
алекс
ТОП-5 автомобилей для студентов
Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где ...
сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Датсун
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Русские снегоходы и ATV активно вкатываются в рынок
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы?
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 48 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Проект «Бери выше!» от Datsun получил премию
В рамках проекта были проведены несколько конкурсов по уличной атлетике, а также серия спортивных фестивалей воркаута в 10 городах России. В 2017 году Datsun построил открытую тренировочную площадку для занятий уличной атлетикой в городе Сосновый Бор. Суммарный охват проекта в интернете достиг 350 000 000 человек, а число пользовательских публикаций о конкурсах и выполненных заданиях в соцсетях превысило 15 000.
2019-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Челябинск Казань Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG