16 мая 2019, 18:06
Проект «Бери выше!» от Datsun получил премию
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Проект по популяризации спорта и уличной атлетики «Бери выше!» принес автомобильному бренду Datsun серебро на премии ClioSportsAwards 2019. В основе проекта Datsun лежит простая мысль: если ты хочешь изменить себя и свою жизнь, уличная атлетика — это эффективный инструмент для перемен, доступный здесь и сейчас.
В рамках проекта были проведены несколько конкурсов по уличной атлетике, а также серия спортивных фестивалей воркаута в 10 городах России. В 2017 году Datsun построил открытую тренировочную площадку для занятий уличной атлетикой в городе Сосновый Бор.
Суммарный охват проекта в интернете достиг 350 000 000 человек, а число пользовательских публикаций о конкурсах и выполненных заданиях в соцсетях превысило 15 000.
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