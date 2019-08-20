Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
20 августа 2019, 17:45

Проект дороги на солнечных батареях потерпел фиаско

  • 1262
  • 0
Wattway
В 2016 году на северо-западе Франции торжественно открыли 1,6-километровый участок дороги, выстланный солнечными панелями. Три года спустя власти признали проект неудачным. Энергии батареи давали меньше запланированного, а через три года большинство фотоэлементов разрушились, не выдержав гусеничной техники.
Проект дороги на солнечных батареях потерпел фиаско

Wattway

Проект дороги на солнечных батареях потерпел фиаско

Wattway

Проект дороги на солнечных батареях потерпел фиаско

Wattway

Проект дороги на солнечных батареях потерпел фиаско

Wattway

Проект дороги на солнечных батареях потерпел фиаско

Wattway

Проект дороги на солнечных батареях потерпел фиаско
Проект дороги на солнечных батареях потерпел фиаско
Проект дороги на солнечных батареях потерпел фиаско
Проект дороги на солнечных батареях потерпел фиаско
Проект дороги на солнечных батареях потерпел фиаско
Ранее мы писали
Поющие дороги первоначально придумали, чтобы оживить путешествие и повеселить водителей. На дорожное полотно ...
Читать далее
Дорога с символичным названием Wattway протянулась в Нормандии на расстояние в 1 600 метров. Общая площадь солнечных панелей составила 3 000 кв. метров. Строительство участка обошлось в 5 млн евро. Батареи должны были генерировать электричество для уличного освещения в городке Турувр, расположенного неподалеку. Ожидалось, что в год таким экологически чистым способом можно будет добывать до 150 000 кВт-ч электроэнергии.

Движение запустили в 2016 году и сразу же выяснилось, что проект - абсолютно неудачный. Во-первых, жители окрестных деревень быстро убедились, что покрытие чрезвычайно шумное, и власти были вынуждены ограничить скорость движения по участку на уровне 70 км/ч. Во-вторых, окупить вложения не удалось даже на 1%. При условии получения 150 000 кВт-ч энергии прибыль составляла бы 10 500 евро в год. Но уже через три года из-за разрушения фотоэлементов дорога выдавала всего 40 000 кВт-ч, что эквивалентно прибыли в 3 100 евро. Основной удар по солнечным панелям нанесли грозы, осенние листья и тяжелая сельхозтехника. 

В компании Colas, построившей Wattway, признали неудачной саму идею замостить солнечными панелями столь протяженный участок дороги. Следовало бы выкладывать небольшие прямоугольники площадью от 3 до 9 кв. метров, расположенные вблизи фонарей, дорожных камер или остановок общественного транспорта. Сейчас чиновники планируют укоротить солнечную дорогу до 400 метров, заменить испорченные панели на новые и использовать трассу в качестве местной достопримечательности.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Чехлы на сиденья
Цитата:| Кому: Святославыч гуглить это слишком просто :D
niki93
Штраф за не пристегнутый ремень
Цитата:| Кому: Владимир я бы после такого не ремня боялся бы, а машины
niki93
Кто пользовался услугами юристов в инете ?
что-то мне кажется бесплатно уже никто этого не сделает даже онлайн
niki93
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
ОСАГО под контролем камер. Для чего и каков эффект?
Самые популярные электрокары в России в 2019 году
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 87 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Проект дороги на солнечных батареях потерпел фиаско
{{material_123053}}Дорога с символичным названием Wattway протянулась в Нормандии на расстояние в 1 600 метров. Общая площадь солнечных панелей составила 3 000 кв. метров. Строительство участка обошлось в 5 млн евро. Батареи должны были генерировать электричество для уличного освещения в городке Турувр, расположенного неподалеку. Ожидалось, что в год таким экологически чистым способом можно будет добывать до 150 000 кВт-ч электроэнергии.Движение запустили в 2016 году и сразу же выяснилось, что проект - абсолютно неудачный. Во-первых, жители окрестных деревень быстро убедились, что покрытие чрезвычайно шумное, и власти были вынуждены ограничить скорость движения по участку на уровне 70 км/ч. Во-вторых, окупить вложения не удалось даже на 1%. При условии получения 150 000 кВт-ч энергии прибыль составляла бы 10 500 евро в год. Но уже через три года из-за разрушения фотоэлементов дорога выдавала всего 40 000 кВт-ч, что эквивалентно прибыли в 3 100 евро. Основной удар по солнечным панелям нанесли грозы, осенние листья и тяжелая сельхозтехника. В компании Colas, построившей Wattway, признали неудачной саму идею замостить солнечными панелями столь протяженный участок дороги. Следовало бы выкладывать небольшие прямоугольники площадью от 3 до 9 кв. метров, расположенные вблизи фонарей, дорожных камер или остановок общественного транспорта. Сейчас чиновники планируют укоротить солнечную дорогу до 400 метров, заменить испорченные панели на новые и использовать трассу в качестве местной достопримечательности.
2019-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Воронеж Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.