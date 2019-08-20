20 августа 2019, 17:45
Проект дороги на солнечных батареях потерпел фиаско
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Wattway
В 2016 году на северо-западе Франции торжественно открыли 1,6-километровый участок дороги, выстланный солнечными панелями. Три года спустя власти признали проект неудачным. Энергии батареи давали меньше запланированного, а через три года большинство фотоэлементов разрушились, не выдержав гусеничной техники.
Wattway
Wattway
Wattway
Wattway
Wattway
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Движение запустили в 2016 году и сразу же выяснилось, что проект - абсолютно неудачный. Во-первых, жители окрестных деревень быстро убедились, что покрытие чрезвычайно шумное, и власти были вынуждены ограничить скорость движения по участку на уровне 70 км/ч. Во-вторых, окупить вложения не удалось даже на 1%. При условии получения 150 000 кВт-ч энергии прибыль составляла бы 10 500 евро в год. Но уже через три года из-за разрушения фотоэлементов дорога выдавала всего 40 000 кВт-ч, что эквивалентно прибыли в 3 100 евро. Основной удар по солнечным панелям нанесли грозы, осенние листья и тяжелая сельхозтехника.
В компании Colas, построившей Wattway, признали неудачной саму идею замостить солнечными панелями столь протяженный участок дороги. Следовало бы выкладывать небольшие прямоугольники площадью от 3 до 9 кв. метров, расположенные вблизи фонарей, дорожных камер или остановок общественного транспорта. Сейчас чиновники планируют укоротить солнечную дорогу до 400 метров, заменить испорченные панели на новые и использовать трассу в качестве местной достопримечательности.
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Цитата:| Кому: Святославыч гуглить это слишком просто :D
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