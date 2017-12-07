7 декабря 2017, 16:34
Проект Крымского моста отметили премией
Проект строительства Крымского моста получил Национальную премию за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения». Экспертное сообщество оценило информационное сопровождение стройки, а также участников морской операции по установке арок переправы.
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Операция по установке арочных пролетов Крымского моста стала уникальной в практике мостостроения. Подобные габаритные мостовые конструкции транспортировались по морю и монтировались с воды впервые. На установку железнодорожной арки ушло 66 часов, автодорожной – 54 часа.
Жюри Национальной премии «Формула движения» отметило отдельными дипломами работу моряков и мостовиков, успешно осуществивших столь сложный комплекс работ.
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