7 декабря 2017, 16:34

Проект Крымского моста отметили премией

Проект строительства Крымского моста получил Национальную премию за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения». Экспертное сообщество оценило информационное сопровождение стройки, а также участников морской операции по установке арок переправы.
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Стройка в Керченском проливе в 2017 году прошла пиковый период: завершается сооружение свайных оснований, готовы все опоры автодорожной части моста, в высокой степени готовности – мостовое полотно под автодорогу, идут работы по строительству железнодорожной части, проведена операция по транспортировке и подъему в проектное положение арочных пролетов.

Операция по установке арочных пролетов Крымского моста стала уникальной в практике мостостроения. Подобные габаритные мостовые конструкции транспортировались по морю и монтировались с воды впервые. На установку железнодорожной арки ушло 66 часов, автодорожной – 54 часа.

Жюри Национальной премии «Формула движения» отметило отдельными дипломами работу моряков и мостовиков, успешно осуществивших столь сложный комплекс работ.

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Проект Крымского моста отметили премией
{{material_121791}} Стройка в Керченском проливе в 2017 году прошла пиковый период: завершается сооружение свайных оснований, готовы все опоры автодорожной части моста, в высокой степени готовности – мостовое полотно под автодорогу, идут работы по строительству железнодорожной части, проведена операция по транспортировке и подъему в проектное положение арочных пролетов. Операция по установке арочных пролетов Крымского моста стала уникальной в практике мостостроения. Подобные габаритные мостовые конструкции транспортировались по морю и монтировались с воды впервые. На установку железнодорожной арки ушло 66 часов, автодорожной – 54 часа.Жюри Национальной премии «Формула движения» отметило отдельными дипломами работу моряков и мостовиков, успешно осуществивших столь сложный комплекс работ.
2017-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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