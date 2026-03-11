Проект закрыт: что пошло не так с «Москвич 5» и куда денутся уже собранные машины?

11 марта 2026, 15:47
Проект «Москвич 5» закрыли: что будет с выпущенными машинами и почему это важно
Производство «Москвич 5» официально остановлено - редкий случай для российского автопрома. Почему модель не оправдала ожиданий, что теперь ждет уже собранные автомобили и как это повлияет на рынок - разбираемся, что скрывается за этим решением. Мало кто знает, но у компании остались другие планы.
Закрытие проекта «Москвич 5» стало неожиданным поворотом для многих российских автолюбителей, ведь модель только начала появляться у дилеров. Это решение напрямую влияет на тех, кто рассчитывал приобрести новинку, а также на вторичный рынок и планы по локализации производства в России. Как сообщает «Российская Газета», в компании объяснили, что модель не соответствовала внутренним стандартам по потребительским характеристикам, поэтому дальнейшее развитие проекта признали нецелесообразным.
По словам менеджера по продукту и потребительским свойствам АО МАЗ «Москвич» Светланы Новицкой, после серии тестов стало ясно: «Москвич 5» не отвечает ожиданиям компании. Было принято решение остановить выпуск, а все произведенные экземпляры останутся в том количестве, в каком их успели собрать. Новицкая уточнила, что эти автомобили могут быть реализованы через дилерские сети, либо отправлены на утилизацию, либо попасть на вторичный рынок, поскольку они прошли сертификацию и полностью легальны для эксплуатации.
Интересно, что «Москвич 5» создавался на базе китайских моделей Sehol X6 и JAC JS5, оснащался 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 или 174 л.с. в паре с вариатором. Несмотря на амбициозные планы, модель не смогла закрепиться на рынке. По информации «Российской Газеты», всего было выпущено несколько сотен машин, и их судьба теперь зависит от решений дилеров и самой компании.
Параллельно с этим в «Москвиче» продолжают развивать две другие линейки - на базе MG и JAC. Новицкая подчеркнула, что «Москвич 3» останется в производстве, а компания делает ставку на глубокую локализацию. В планах - расширение модельного ряда, в том числе за счет седана на платформе MG. Кстати, недавно в СМИ обсуждалась возможность появления нового седана в М-линейке бренда, и подробности о перспективах этого проекта можно найти в материале о том, как компания рассматривает запуск седана и когда ждать решение.
Для российского рынка закрытие «Москвич 5» - это не просто исчезновение одной модели, а сигнал о том, что производители стали внимательнее относиться к качеству и ожиданиям покупателей. Теперь внимание переключается на другие проекты бренда, а судьба уже выпущенных «Москвич 5» может стать предметом интереса для коллекционеров и тех, кто ищет редкие автомобили.
