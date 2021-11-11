Проект нового КоАП: лишать прав будут за нарушения, которые сейчас наказываются штрафом в 500 рублей
Также лишать прав предлагают за «неоднократный» отказ водителя остановиться, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан (на срок до 3 лет), на такой же срок могут лишить прав за вождение в нетрезвом виде с маленьким ребенком в салоне. За последнее нарушение придется дополнительно заплатить 50 000 рублей штрафа.
Кроме того, в КоАП вводится понятие «опасное вождение» со штрафом в 3 000 рублей. Выброс мусора из автомобиля планируют наказывать штрафом до 3 000 рублей для физлиц и до 100 000 рублей с конфискацией транспортного средства для организаций. Парковка или мойка машины на газоне карается штрафом до 3 000 рублей.
Увеличат штрафы и по некоторым ныне существующим статьям. Например, максимальный штраф за перевозку детей без автокресла вырастет с 3 000 до 5 000 рублей. Главное смягчение нового КоАП – полное исключение такого вида наказания, как арест. Вместе с тем, появится процедура временного «ограничения» права управления транспортным средством после совершения тяжелого правонарушения и до суда. Если водитель все-таки сядет за руль, его оштрафуют на сумму до 3 000 рублей.
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