14 ноября 2026, 12:45
Кто ответит за ДТП с беспилотником: в Госдуму внесли законопроект о правилах на дорогах
Кто ответит за ДТП с беспилотником: в Госдуму внесли законопроект о правилах на дорогах
В Госдуму внесен проект федеральных правил для беспилотных машин. Он описывает допуск на дороги и распределение ответственности при ДТП. Для водителей важны требования к удаленной поддержке и работе автопилота.
При аварии с автономной машиной первоначально за ущерб должен отвечать владелец в рамках действующего страхования. Затем причину происшествия предполагается устанавливать по данным бортового регистратора. Подобный порядок, одна из частей законопроекта № 34168-9 «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенного правительством в Госдуму. Проект предусматривает обязательное страхование для первоначальной выплаты пострадавшему, если ВАТС признают источником повышенной опасности.
Сейчас беспилотники эксплуатируют в рамках временных экспериментальных правовых режимов в отдельных регионах. Проект предлагает единые федеральные правила, которые охватят допуск машин на дороги общего пользования и трамвайные пути, регистрацию и страхование. В них также пропишут ограничения эксплуатации и ответственность участников. Предполагаемая дата введения закона, 1 сентября 2027 года; до принятия и вступления в силу это положения законопроекта, а не действующие федеральные нормы.
Кто будет отвечать за поездку
Ответственность предлагается связывать с тем, кто контролировал движение в момент ДТП. В зависимости от режима это может быть водитель, удаленный оператор или автоматизированная система; при определении ответственного лица предполагается учитывать уровень автоматизации и записи бортовой системы регистрации. Страховщики получат право запрашивать сведения из черных ящиков для урегулирования случаев. Владелец, выплативший компенсацию, сможет предъявить регрессные требования фактическому виновнику: производителю или разработчику, если аварию вызвал отказ автоматики; сервисному центру при ненадлежащем обслуживании либо удаленному оператору, если происшествие связано с его действиями или бездействием. Бизнес FM связывает распределение ответственности с тем, кто фактически контролировал движение машины в момент происшествия.
Проект описывает пять ступеней автоматизации, а его действие распространяется на ВАТС с третьего по пятый уровень. На первых двух водитель сохраняет контроль: система помогает с отдельной задачей либо одновременно ускоряет или тормозит и удерживает полосу, но человек обязан следить за дорогой. На третьем уровне автопилот действует в заданной среде штатной эксплуатации; если она заканчивается, водитель должен принять управление. При отсутствии реакции машина выполняет маневр минимального риска.
Четвертый уровень допускает самостоятельное движение в пределах установленной среды без водителя в салоне. В нестандартной ситуации система должна обратиться к оператору, а при критическом развитии остановить автомобиль безопасным способом. Пятый уровень предполагает работу без водителя и удаленного оператора при любых дорожных условиях. Для машин четвертого и пятого уровней проект требует подключения к дистанционной поддержке. При полной автономности пассажир в салоне не рассматривается как водитель и не отвечает за управление машиной.
При аварии оператор дистанционной поддержки должен оперативно передать сведения в ГИБДД, а при наличии пострадавших гарантировать вызов экстренных служб. Бортовая система регистрации предназначена для установления обстоятельств ДТП и определения того, кто контролировал транспортное средство.
Допуск и требования к технике
Правительство сможет устанавливать требования к безопасности автомобилей и систем управления, а также к обозначению беспилотников на дороге. Отдельные нормы предусмотрены для перевозки пассажиров, багажа и грузов. Правила затронут инфраструктуру, включая сети связи, датчики и информационные системы, необходимые для автопилота.
Изготовители и разработчики должны будут идентифицировать ВАТС через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и гарантировать круглосуточную дистанционную поддержку. Им также предписывается инструктировать владельцев и сервисные центры; о критических программных ошибках они должны сообщать незамедлительно. Обслуживание и обновление программ разрешат проводить только в авторизованных центрах; установка стороннего софта будет запрещена. Данные о работе автопилота должны храниться в России, а доступ к ним получит ограниченный круг лиц, включая полицию и страховщиков. Изготовители и разработчики также должны будут защищать персональные данные владельцев и пассажиров и обеспечивать непрерывную техническую поддержку.
Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова считает, что документ переводит отрасль от региональных испытаний к полноценной эксплуатации. По оценке Ассоциации, после вступления закона в силу экспериментальные зоны перестанут быть необходимы, а беспилотники смогут ездить по дорогам страны. Подобный переход там ожидают в 2028 году. Ранее отдельный разбор страховых выплат для беспилотного транспорта выходил в материале о выплатах.
Основной коммерческий потенциал Давыдова связывает с грузовыми перевозками. По прогнозам производителей и Минтранса, к 2035 году на беспилотные грузовики может приходиться около 19% автомобильного грузооборота. Ассоциация оценивает их количество примерно в 992 машины ВАТС к концу 2028 года и 4120 к 2030-му; к 2035-му показатель может достичь почти 57 тысяч. Законопроект также предполагает дальнейшую доработку после анализа практики и поступивших предложений.
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