Утильсбор перепишут заново: какие новые условия для льготы и что придумали для машин старше 30 лет

Минпромторг обновил правила расчета утильсбора: льготные ставки для «личных» иномарок оставят, но обяжут быстро поставить машину на учет, а на ввозе автомобилей старше 30 лет фактически поставят крест. Новый порядок может заработать уже с 1 мая 2027 года.

Минпромторг обновил правила расчета утильсбора: льготные ставки для «личных» иномарок оставят, но обяжут быстро поставить машину на учет, а на ввозе автомобилей старше 30 лет фактически поставят крест. Новый порядок может заработать уже с 1 мая 2027 года.

Будущий документ должен заменить 46 действующих постановлений и свести правила расчета утильсбора для легковых автомобилей и широкого перечня спецтехники. Проект на 105 страницах опубликован 10 ноября на федеральном портале нормативных правовых актов; разработчик документа, Минпромторг.

Для большинства автовладельцев ключевые цифры пока не меняются. Выборочное сравнение проекта с действующими правилами не выявило новых коэффициентов: сохраняется сетка, принятая с 1 декабря 2025 года. По ней коэффициенты должны расти с 1 января каждого года вплоть до 2030-го. С 2031 года рост пока не предусмотрено.

Базовые ставки также остаются прежними: 20 000 рублей для легковых машин категории М1 и 150 000 рублей для N1. Последняя категория важна для пикапов, которые в России в подавляющем большинстве случаев сертифицируют именно как N1. При оформлении имеют значение категория и назначение, указанные в одобрении типа транспортного средства. Определить классификацию только по модели автомобиля нельзя.

Льготный сбор сохраняют с новым условием

Для автомобилей, оформляемых для личного пользования, проект оставляет льготный утильсбор в прежних сегментах. За легковую машину младше трех лет предусмотрено 3400 рублей, за автомобиль старше трех лет - 5200 рублей. Появляется дополнительное требование: поставить ввезенную машину на учет необходимо в течение календарного месяца после оформления таможенного приходного ордера. Также, в течение года после постановки на учет автомобиль должен быть зарегистрирован на плательщика сбора. Об этом пишет Дром.

Самое серьезное изменение касается машин, с года выпуска которых прошло 30 лет и более. Сейчас для них пошлину рассчитывают по категории «старше семи лет». Если двигатель сохранил оригинальность, а экспертиза подтверждает ее и для кузова и предусмотренной конструкцией рамы, утильсбор не взимается. Оригинальность подтверждает экспертиза; подобные справки, например, выдает НАМИ. Само экспертное заключение не означает автоматического освобождения от сбора: значение имеют признание документа таможенными органами и сведения, которые он содержит.

По проекту ретроавтомобили категорий М и N, включая внедорожные версии, можно будет ввезти только как «культурную ценность». Подобный порядок не позволит получить ПТС и СТС, поставить машину на учет и эксплуатировать ее на дорогах общего пользования. Для признания культурной ценностью потребуется отдельная экспертиза. Последствия нормы будут зависеть от ее окончательной формулировки, таможенного кода автомобиля, требований к безопасности конструкции и возможных исключений для музейных или коллекционных машин.

Ограничение, судя по тексту проекта, не относится к автомобилям для коммерческих перевозок пассажиров и грузов. Однако критерии такого исключения требуют разъяснения Минпромторга: в документе неясно, может ли, например, Porsche 911 Turbo (930) считаться машиной для коммерческих перевозок.

Оформление через ЕАЭС и средние цены

Остальные изменения преимущественно уточняют процедуры, в том числе расчет сбора при отсутствии таможенной декларации. Новый проект не отменяет действующие механизмы выравнивания платежей при ввозе через страны ЕАЭС. Постановление правительства РФ от 13 февраля 2024 года № 152 предусмотрело коэффициенты для сопоставления расходов на таможенное оформление в России и других странах союза.

На практике таможня сначала сосредоточилась на машинах с коммерческим утильсбором. По словам специалистов, занимающихся доставкой автомобилей, уже более года таможенники сопоставляют инвойс со средней ценой из перечня Минпромторга и при оформлении машин для личного пользования. Если даже реальная цена покупки ниже указанной средней, пошлина может вырасти.

Разница на примере заметная. Для легкового автомобиля стоимостью два миллиона рублей, возрастом до трех лет, с двигателем объемом 1599 кубических см и мощностью 158 л.с. пошлина составит 960 тысяч рублей. Если указать в инвойсе один миллион рублей, расчет даст 509 461 рубль. Однако после такого занижения российские надзорные органы доначисляют недоплаченную сумму даже при оформлении через Киргизию для личного пользования.

Проект постановления планируют принять в 2027 году. Точная дата вступления в силу неизвестна; неофициальные источники называют возможным сроком 1 мая 2027 года. До принятия и официального опубликования итогового постановления изложенные положения остаются проектными и не устанавливают обязательных правил для таможни, Госавтоинспекции или плательщиков утильсбора.