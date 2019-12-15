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15 декабря 2019, 12:48

Проект «солнечной дороги» в Нормандии потерпел фиаско

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Фото: popularmechanics.com
22 декабря 2016 года во французской Нормандии заработала первая в стране «солнечная дорога» (Solar Road). Она представляла собой 2800 кв. метров фотоэлектрических панелей, вмонтированных в асфальтобетон.
Проект солнечной дороги в Нормандии потерпел фиаско

Фото: popularmechanics.com

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Проект Wattway недешевый – инвесторы в лице строительной компанией Colas и Национального института солнечной энергии INES вложили в него порядка 5 млн евро. И вот, не прошло и три года, как проект объявлен несостоявшимся.

Авторы идеи разочарованы и не стыдятся назвать основные причины неудачи. А их немало. Оказывается, даже на пике производительности солнечные панели могли вырабатывать не более 50% обещанного количества энергии. В регионе тестирования технологии оказалось недостаточное количество солнечных дней. По причине производимого шума потребовалось ограничивать скорость движения по инновационной конструкции.

Отсутствовал необходимый угол наклона и непосредственно самой конструкции панелей. По технологичной дороге то и дело колесила сельскохозяйственная техника, а покрытие смолой кремния не защищало дорогу от них и даже от шин обычных автомобилей. Наконец, авторы идеи обвиняют в своей неудаче опавшие и загнившие листья, а также гром небесный с молниями. Дескать, и они внесли свою негативную лепту в разрушение необычного дорожного полотна.

Проект солнечной дороги в Нормандии потерпел фиаско

Фото: popularmechanics.com

Проект солнечной дороги в Нормандии потерпел фиаско

Фото: popularmechanics.com

Проект солнечной дороги в Нормандии потерпел фиаско

Фото: sciencealert.com

Проект солнечной дороги в Нормандии потерпел фиаско

Фото: popularmechanics.com

Проект солнечной дороги в Нормандии потерпел фиаско

Фото: solarimpulse.com

Проект солнечной дороги в Нормандии потерпел фиаско
Проект солнечной дороги в Нормандии потерпел фиаско
Проект солнечной дороги в Нормандии потерпел фиаско
Проект солнечной дороги в Нормандии потерпел фиаско
Проект солнечной дороги в Нормандии потерпел фиаско

Ученые не опускают руки 

Интересно, что крах проекта никоим образом не огорчил инициаторов проекта Wattway. Недавно они заявили о своих новых причудах. Они решили создать и протестировать первую в Иль-де-Франсе (регион в центральной части Парижского бассейна, между реками Сена, Марна, Уаза) велодорожку, вырабатывающую энергию.

Размах идеи не такой бурный, как в Нормандии, но при этом не мене интересный. Размеры велодорожки  – всего 50 кв. метров (15 метров в длину), а инвестиции – 118 тыс. евро. Она предназначена исключительно для велосипедистов и пешеходов, при этом у нее совершенно иная  конструкция панелей, технические особенности которой на данный момент не озвучиваются.

Основное предназначение инновационной велодорожки заключается в том, чтобы вырабатывать электричество хотя бы для себя самой. То есть изначально была поставлена задача – найти способ для круглосуточного освещения участка вдоль канала Урк, затемненного железнодорожными путями. Проект тестируется всего 8 месяцев, и за все время эксплуатации произведенная энергия равна потреблению домохозяйства за 440 дней.


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streglowo
Каждый второй новый автомобиль в России продается с электронным ПТС
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https:// bit.vodka/ anticam
zhuravlevavedislms
Honda обновила пикап Ridgeline
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https:// bit.vodka/ anticam
zhuravlevavedislms
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Проект «солнечной дороги» в Нормандии потерпел фиаско
{{material_127025}} Проект Wattway недешевый – инвесторы в лице строительной компанией Colas и Национального института солнечной энергии INES вложили в него порядка 5 млн евро. И вот, не прошло и три года, как проект объявлен несостоявшимся. Авторы идеи разочарованы и не стыдятся назвать основные причины неудачи. А их немало. Оказывается, даже на пике производительности солнечные панели могли вырабатывать не более 50% обещанного количества энергии. В регионе тестирования технологии оказалось недостаточное количество солнечных дней. По причине производимого шума потребовалось ограничивать скорость движения по инновационной конструкции. Отсутствовал необходимый угол наклона и непосредственно самой конструкции панелей. По технологичной дороге то и дело колесила сельскохозяйственная техника, а покрытие смолой кремния не защищало дорогу от них и даже от шин обычных автомобилей. Наконец, авторы идеи обвиняют в своей неудаче опавшие и загнившие листья, а также гром небесный с молниями. Дескать, и они внесли свою негативную лепту в разрушение необычного дорожного полотна. {{gallery_1853}} Ученые не опускают руки  Интересно, что крах проекта никоим образом не огорчил инициаторов проекта Wattway. Недавно они заявили о своих новых причудах. Они решили создать и протестировать первую в Иль-де-Франсе (регион в центральной части Парижского бассейна, между реками Сена, Марна, Уаза) велодорожку, вырабатывающую энергию. Размах идеи не такой бурный, как в Нормандии, но при этом не мене интересный. Размеры велодорожки  – всего 50 кв. метров (15 метров в длину), а инвестиции – 118 тыс. евро. Она предназначена исключительно для велосипедистов и пешеходов, при этом у нее совершенно иная  конструкция панелей, технические особенности которой на данный момент не озвучиваются. Основное предназначение инновационной велодорожки заключается в том, чтобы вырабатывать электричество хотя бы для себя самой. То есть изначально была поставлена задача – найти способ для круглосуточного освещения участка вдоль канала Урк, затемненного железнодорожными путями. Проект тестируется всего 8 месяцев, и за все время эксплуатации произведенная энергия равна потреблению домохозяйства за 440 дней.
2019-12-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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