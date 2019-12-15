Проект «солнечной дороги» в Нормандии потерпел фиаско
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Фото: popularmechanics.com
Авторы идеи разочарованы и не стыдятся назвать основные причины неудачи. А их немало. Оказывается, даже на пике производительности солнечные панели могли вырабатывать не более 50% обещанного количества энергии. В регионе тестирования технологии оказалось недостаточное количество солнечных дней. По причине производимого шума потребовалось ограничивать скорость движения по инновационной конструкции.
Отсутствовал необходимый угол наклона и непосредственно самой конструкции панелей. По технологичной дороге то и дело колесила сельскохозяйственная техника, а покрытие смолой кремния не защищало дорогу от них и даже от шин обычных автомобилей. Наконец, авторы идеи обвиняют в своей неудаче опавшие и загнившие листья, а также гром небесный с молниями. Дескать, и они внесли свою негативную лепту в разрушение необычного дорожного полотна.
Фото: popularmechanics.com
Фото: popularmechanics.com
Фото: sciencealert.com
Фото: popularmechanics.com
Фото: solarimpulse.com
Ученые не опускают руки
Интересно, что крах проекта никоим образом не огорчил инициаторов проекта Wattway. Недавно они заявили о своих новых причудах. Они решили создать и протестировать первую в Иль-де-Франсе (регион в центральной части Парижского бассейна, между реками Сена, Марна, Уаза) велодорожку, вырабатывающую энергию.
Размах идеи не такой бурный, как в Нормандии, но при этом не мене интересный. Размеры велодорожки – всего 50 кв. метров (15 метров в длину), а инвестиции – 118 тыс. евро. Она предназначена исключительно для велосипедистов и пешеходов, при этом у нее совершенно иная конструкция панелей, технические особенности которой на данный момент не озвучиваются.
Основное предназначение инновационной велодорожки заключается в том, чтобы вырабатывать электричество хотя бы для себя самой. То есть изначально была поставлена задача – найти способ для круглосуточного освещения участка вдоль канала Урк, затемненного железнодорожными путями. Проект тестируется всего 8 месяцев, и за все время эксплуатации произведенная энергия равна потреблению домохозяйства за 440 дней.
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