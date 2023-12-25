Проект возрождения «Волги»: новые подробности

29.04.2021, 20:20

Какими могли бы быть советские автомобили: 6 проектов российских дизайнеров

Как бы могли выглядеть известные советские автомобили в 2021 году? Российские дизайнеры за последние несколько лет предлагали очень интересные проекты таких машин. Увы, ни один из них так и не пошел в производство.Читать далее