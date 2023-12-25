Проект возрождения «Волги»: новые подробности
Ранее сообщилось, что возрождать «Волгу» планируют по отработанной «Москвичом» схеме. Найдут в Китае технологического партнера и запустят отверточное производство уже существующих моделей, но с новыми логотипами. Правда, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр усомнился в целесообразности возрождения советских автомобильных брендов. Основу потенциальных покупателей составляют сравнительно молодые люди, для которых эти названия – пустой звук.
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21.11.2022, 23:05
Такого вы еще не видели: «Волга» ездит на дровах и коптит сало!
Житель белорусского города Лепеля Сергей решил перевести свою «Волгу» с бензина на дрова. Теперь автомобиль расходует по полтора мешка дров на сотню километров пробега, а в пути успевает еще и сало подкоптить.Читать далее
-
20.01.2022, 18:30
Нашу «Победу» превратили в грузовик и продают в Германии по цене «Весты»
В Германии выставили на продажу необычный грузовик с кабиной от советской ГАЗ М20 «Победа». Уникальный автомобиль изготовили в Литве, но сейчас он находится в пригороде Лейпцига.Читать далее
-
08.11.2021, 16:32
Советскую «Волгу» превратили в машину для зомби-апокалипсиса (фото)
В подмосковных Химках обнаружили настоящий автомобиль апокалипсиса, достойный фильма про Безумного Макса. В основе адской машины, судя по всему, лежит советский автомобиль ГАЗ-24 «Волга».Читать далее
-
07.09.2021, 09:21
Найдена «Волга» в идеальном состоянии (ее можно купить)
Бежевая «Волга» ГАЗ-2410 сошла с конвейера 32 года назад, но за все время успела проехать меньше 6,5 тыс. километров. Эту «капсулу» времени владелец продает в Подмосковье за 1 млн рублей.Читать далее
-
29.04.2021, 20:20
Какими могли бы быть советские автомобили: 6 проектов российских дизайнеров
Как бы могли выглядеть известные советские автомобили в 2021 году? Российские дизайнеры за последние несколько лет предлагали очень интересные проекты таких машин. Увы, ни один из них так и не пошел в производство.Читать далее
-
12.02.2021, 17:17
Американец впервые встретил «Волгу»: это очень смешно
В руки калифорнийскому блогеру Дагу ДеМуро попала советская «Волга» ГАЗ 24-10 образца 1988 года. Американец искренне удивился, что автомобиль конца 1980-х годов выглядит как «взрыв из прошлого».Читать далее
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