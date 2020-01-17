Проезд по центру за деньги. Как разгрузить мегаполисы
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Зачем делать центр платным?
На сайте правительства Петербурга опубликован проект комплексной схемы организации дорожного движения в городе до 2033 года. Он предполагает, в том числе, ограничение свободного проезда в центр Северной столицы личного транспорта. По замыслу, это улучшит условия для общественного транспорта, снизит загруженность дорог и сократит число ДТП.
Правда, дальше обсуждений дело не дошло. Для введения ограничений на въезд или организации платных стоянок власти должны предоставить автомобилистам выбор в виде общественного транспорта, перехватывающих или внеуличных городских стоянок, а также организовать инфраструктуру для движения велосипедов. Все это в российских мегаполисах развивается крайне медленно. Усугубляет ситуацию и недовольство горожан такой, казалось бы, здравой и полезной инициативы.
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Реализовать проект платного проезда по центру города мешает, прежде всего, протест людей. Такой порядок воспринимается в штыки, хотя, на самом деле, платный проезд — это стандартная схема, которая работает во многих мегаполисах по всему миру. Улицы ограничены, а машин становится все больше, нужно как-то уменьшать трафик. Водителям предлагается оформлять годовые абонементы или покупать билеты на разовые поездки. Конечно, тарифы для резидентов (жильцов центральных районов) должны быть максимально низкие, ведь это их право жить и передвигаться по центру.
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Красимир Врански, руководитель движения «Красивый Петербург»
Как разгрузить город от машин?
Как считают эксперты, ситуацию с загруженностью центральных улиц мегаполисов может исправить только комплексный подход. При разработке схем движения нужно учитывать интересы и общественного транспорта, и личного. Нельзя в угоду коммерческим интересам ограничивать транспортные потоки и создавать проблемы с парковкой.
Пять лет назад столичные власти с участием общественных организаций рассматривали все варианты ограничения въезда: платную парковку, разрешение движения по четным или нечетным дням в зависимости от последней цифры номерного знака автомобиля и платный въезд. Третий вариант ограничивает права всех, кто не живет в зоне ограничения, а в ней могут быть школы, медучереждения, органы исполнительной власти. Это противоречит Конституции.
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Чисто пешеходных районов не может быть в принципе: должна быть возможность подъехать скорой помощи, полиции, пожарным, инвалидам на такси, ремонтным службам. Магазины и кафе должны снабжаться продуктами. Могут быть пешеходные улицы, но к расположенным на них домам должен быть обеспечен проезд со дворов. Чтобы разгрузить центральные районы мегаполисов, необходим генплан, где предусмотрено развитие дорожной сети, парковки и перехватывающие парковки, развитие общественного транспорта. Сейчас строят без генплана и без ответственности за обустройство дорог, без прогноза транспортных потоков, как, например, в новых микрорайонах Москвы.
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Владимир Соколов, председатель МОД «Союз пешеходов»
Очевидно, что пока что самой разумной идеей разгружать центры в мегаполисах является развитие платных парковок. Эта мера уже доказала свою эффективность в Москве. Многих водителей отпугивает идея платить немалые деньги за простой машины, поэтому они пересаживаются на общественный транспорт. Другие, в свою очередь, знают, что всегда смогут найти место для автомобиля в зоне платных парковок. Пешеходам при этом тоже становится комфортнее жить: водители не бросают свои машины на тротуарах, мешая проходу.
Кроме того, чтобы снизить количество машин в городе, местным властям нужно делать привлекательным общественный транспорт: его должно быть больше, он должен быть комфортным и доступным каждому. Для тех, кто предпочитает передвигаться на автомобиле, развивать сервисы каршеринга. Наконец, вплотную заняться вопросом велоинфраструктуры: строить безопасные дорожки со своими знаками и светофорами.
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