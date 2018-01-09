9 января 2018, 16:29

Проезд по трассе М11 стал дороже

На некоторых участках скоростной платной трассы М-11 «Москва—Санкт-Петербург» изменились тарифы на проезд. Так, диапазон увеличения стоимости проезда составил от 10 до 50 рублей.
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Отныне дороже ездить придется по направлениям Москва — Шереметьево, Москва — Зеленоград, Москва — ММК (А107) и Зеленоград — Солнечногорск. Правда, по транспондеру скидка для всех транспортных средств составит 20%.

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  Напомним, что на российских платных трассах начал действовать единый транспондер. Пользователи смогут оплатить проезд любым устройством, вне зависимости от того, какой именно оператор его выпустил.

Согласно меморандуму, заключенному еще в 2016 году, стороны выражают намерение участвовать в создании и функционировании системы межоператорского взаимодействия на платных дорогах и  участках.

Конечная цель внедрения межоператорского взаимодействия – предоставление автомобилистам возможности оплаты одним транспондером проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-11 «Москва - Санкт Петербург», М-3 «Украина», Северного обхода Одинцово, Западного скоростного диаметра (платная автомагистраль в Санкт-Петербурге), Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), а также других платных дорог, которые будут строиться на территории России.

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Отзывы по теме
Не горит лампочка топлива
Всем привет! Сегодня заметил, что у меня перестала гореть лампочка топлива при нулевом бензине. Понял это сегодня, когда заглох среди дороги по пути на работу. В чем может быть причина и можно ее решить как-то самостоятельно или придется ехать в СТО? Заранее благодарю за ответ.
andrew199461
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linerlinkum
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андрей
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Проезд по трассе М11 стал дороже
Отныне дороже ездить придется по направлениям Москва — Шереметьево, Москва — Зеленоград, Москва — ММК (А107) и Зеленоград — Солнечногорск. Правда, по транспондеру скидка для всех транспортных средств составит 20%.{{material_121901}}  Напомним, что на российских платных трассах начал действовать единый транспондер. Пользователи смогут оплатить проезд любым устройством, вне зависимости от того, какой именно оператор его выпустил.Согласно меморандуму, заключенному еще в 2016 году, стороны выражают намерение участвовать в создании и функционировании системы межоператорского взаимодействия на платных дорогах и  участках.Конечная цель внедрения межоператорского взаимодействия – предоставление автомобилистам возможности оплаты одним транспондером проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-11 «Москва - Санкт Петербург», М-3 «Украина», Северного обхода Одинцово, Западного скоростного диаметра (платная автомагистраль в Санкт-Петербурге), Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), а также других платных дорог, которые будут строиться на территории России.
2018-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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