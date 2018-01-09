Проезд по трассе М11 стал дороже
Отныне дороже ездить придется по направлениям Москва — Шереметьево, Москва — Зеленоград, Москва — ММК (А107) и Зеленоград — Солнечногорск. Правда, по транспондеру скидка для всех транспортных средств составит 20%.
Согласно меморандуму, заключенному еще в 2016 году, стороны выражают намерение участвовать в создании и функционировании системы межоператорского взаимодействия на платных дорогах и участках.
Конечная цель внедрения межоператорского взаимодействия – предоставление автомобилистам возможности оплаты одним транспондером проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-11 «Москва - Санкт Петербург», М-3 «Украина», Северного обхода Одинцово, Западного скоростного диаметра (платная автомагистраль в Санкт-Петербурге), Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), а также других платных дорог, которые будут строиться на территории России.
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