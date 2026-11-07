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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

7 ноября 2026, 13:59

Нужно ли ждать, пока пешеход перейдет дорогу по «зебре», или можно ехать сразу: разбор ПДД

Нужно ли ждать, пока пешеход перейдет дорогу по «зебре», или можно ехать сразу: разбор ПДД

Пешеход на «зебре»: ждать или ехать? Нужно ли дожидаться, пока он полностью перейдет дорогу, и в каких случаях штраф незаконен

Нужно ли ждать, пока пешеход перейдет дорогу по «зебре», или можно ехать сразу: разбор ПДД

Камера может одновременно зафиксировать автомобиль и пешехода на «зебре», но одного совпадения в кадре недостаточно, чтобы установить нарушение. По статье 12.18 КоАП РФ штраф составляет от 1500 до 2500 рублей, а обжаловать постановление можно в течение 10 суток.

Камера может одновременно зафиксировать автомобиль и пешехода на «зебре», но одного совпадения в кадре недостаточно, чтобы установить нарушение. По статье 12.18 КоАП РФ штраф составляет от 1500 до 2500 рублей, а обжаловать постановление можно в течение 10 суток.

Серия кадров с участием автомобиля и пешехода на разметке может стать препятствием для штрафа, хотя сама по себе она еще не доказывает, мешала ли машина человеку. Это важно при оценке ситуации и при последующем обжаловании постановлений.

ПДД требует «начать движение», а не ждать, пока пешеход полностью перейдет дорогу. Согласно пункту 1.2 водитель не должен начинать или продолжать движение после остановки, если из-за этого пешеход будет вынужден изменить скорость или направление движения. Поэтому на многополосной дороге человек может идти по переходу с противоположной стороны, пока автомобиль не проедет свой ряд, не мешая ему.

Важны и место, где находится пешеход, и его поведение. Если он уже миновал полосу автомобиля и спокойно движется к тротуару, продолжить путь можно при условии, что маневр не заставит его замедляться или менять траекторию.

При установке камер автоматической фиксации не всегда есть возможность установить обстоятельства по серии кадров. Камера может распознавать одновременное присутствие машины и человека на «зебре», но не может точно оценить их движение. В таком случае водителю приходит постановление по статье 12.18 КоАП РФ со штрафом от 1500 до 2500 рублей.

Если постановление уже получено, у автомобилиста есть 10 суток со дня его получения на подачу жалобы. Обратиться можно к вышестоящему должностному лицу автоинспекции или в районный суд. Порядок обжалования штрафа за остановку на автобусной остановке также зависит от обстоятельств нарушения.

Важнейшим доказательством в споре может стать запись видеорегистратора: на ней должно быть видно, что траектории автомобиля и пешехода не пересекались, человек продолжал переход беспрепятственно и без заминок. В подобных ситуациях постановления нередко отменялись при наличии видеозаписи и отсутствии помех пешеходу.

В плотном потоке или при плохой видимости несколько секунд ожидания помогут избежать опасности для пешеходов и споров из-за штрафа.

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