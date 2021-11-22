Профессионалов авторынка приглашают на масштабную онлайн-конференцию «Высшая передача»
Фото: Авито Авто
Спикерами онлайн-конференции станут эксперты в области авторитейла. Исполнительный директор и главный редактор сайта «Автостат» Сергей Удалов представит обзор автомобильного рынка за 2021 год. Алексей Ткачук, аналитик «Авито Авто», расскажет о ключевых трендах на рынке автомобилей с пробегом, а также поделится актуальной статистикой по Северо-Западному региону. О новом способе быстрого выкупа автомобилей у частных лиц расскажет Роман Ахременко, менеджер по работе с ключевыми клиентами в компании «Авито», и Вячеслав Борисов из MaxPoster.
В рамках выступлений других спикеров будут разбираться полезные и эффективные инструменты продвижения, включая Digital-инструменты, которые помогут продавцам автомобилей улучшить собственные показатели. Среди спикеров «Высшей передачи»:
● Юлия Бочарова, менеджер по продукту «Авито Авто»
● Вячеслав Борисов, менеджер продукта MaxPoster
● Александр Федак, ведущий интернет-маркетолог компании «РОЛЬФ»
● Константин Болдырев, старший менеджер по развитию бизнеса в «Автотеке»
● Евгений Степченков, менеджер проекта ОК «Дилер»
● Руслан Абдулнасыров, владелец ГК «Автосеть.РФ» и ГК «Апельсин», бизнес-блогер
Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация. Зарегистрироваться на онлайн-конференцию и узнать подробную программу мероприятия можно на сайте «Высшей передачи». Трансляция начнется 25 ноября 2021 года в 11:00 по московскому времени.
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