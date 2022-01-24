Профилактика лучше лечения: Techron помогает защитить двигатель и уменьшить потребление топлива
Тот же принцип применим и к автомобилю. Конечно, некоторых повреждений просто невозможно избежать, мы не можем отвечать за действия других участников дорожного движения. Однако есть способы защитить свой автомобиль и сэкономить время и деньги.
Торможение перед «лежачими полицейскими» помогает сберечь подвеску автомобиля, а частые поездки на средние и большие расстояния позволяют дольше сохранять емкость аккумулятора. Аналогичным образом использование высококачественного очистителя топливной системы может не только помочь вам реже отдавать машину в автомастерскую, но и принесет множество других преимуществ.
При комплексной очистке топливной системы надежным высококачественным продуктом удаляются вредные отложения, накапливающиеся в топливном баке автомобиля, и предотвращается образование новых отложений без вреда для двигателя. Чистая среда топливного бака позволяет защитить двигатель и помогает ему работать более эффективно. Высококачественная защита двигателя, предлагаемая линейкой очистителей топливной системы Techron от Texaco Lubricants, основана на нашем богатом опыте в разработке топлива и смазочных материалов по всему миру. Применение Techron помогает снизить расход топлива транспортных средств. Линейка, состоящая из очистителей топливной системы Techron Concentrate Plus Complete и очистителей дизельных топливных систем Techron D Concentrate, предназначена для использования в бензиновых и дизельных двигателях соответственно.
Линейка очистителей Techron уменьшает расход топлива и помогает водителям преодолевать большие расстояния, тратя меньше топлива. Заправляться придется реже, что позволит сэкономить. А двигатель будет защищен, что позволит реже посещать автомастерскую. Лучше предотвратить возникновение проблем, чем бороться с их последствиями.
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