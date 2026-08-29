PROGASI FLEX 250: 25 л.с., 125 км/ч и полный приводной потенциал для города и трассы

PROGASI FLEX 250: городской мотоцикл с новым двигателем и дорожной подвеской

PROGASI FLEX 250 - свежий взгляд на городской нейкед, созданный специально для асфальта. Модель сочетает легкость, динамику и надежность, что особенно актуально для российских дорог и ежедневных поездок в плотном трафике.

PROGASI FLEX 250 - свежий взгляд на городской нейкед, созданный специально для асфальта. Модель сочетает легкость, динамику и надежность, что особенно актуально для российских дорог и ежедневных поездок в плотном трафике.

PROGASI FLEX 250 выходит на рынок как первый полностью дорожный мотоцикл, ориентированный на тех, кто не готов мириться с компромиссом между комфортом и управляемостью. В условиях плотного городского движения, эта модель может стать интересным решением для тех, кто ищет универсальный транспорт для ежедневных поездок и динамичных выездов за город.

На основе FLEX 250 - новый четырехтактный двигатель JYZ250 объемом 250 см³, выдающий 25 л.с. и 22 Нм крутящего момента. Благодаря шестиступенчатой ​​коробке передач и грамотно подобранным передаточным числам, мотоцикл быстро реагирует на газ, уверенно сжимается и позволяет держаться в потоке даже на трассе. Максимальная скорость достигает 125 км/ч, что достаточно для большинства маршрутов. Система воздушно-масляного охлаждения с радиатором поддерживает стабильную температуру даже в пробках и жару, что важно для ресурса двигателя при интенсивной эксплуатации.

Колеса диаметром 17 дюймов с литыми дисками и новой дорожной резиной обеспечивают высокий уровень сцепления на асфальте. Особое внимание уделено водоотводящим канавкам - они помогают сохранить контроль над мотоциклом даже в дождливую погоду. Подвеска построена на перевернутой телескопической вилке, настроенной под активную поездку: она гасит незначительные неровности, но остается достаточно жесткой для уверенного прохождения поворотов и резких маневров.

PROGASI FLEX 250 внешне агрессивен в передней части, с полностью светодиодной оптикой с характерным ромбовидным контуром ДХО. Светодиодная фара не только делает байк заметней на дороге, но и обеспечивает равномерное освещение в ночное время при минимальном энергопотреблении. Это решение уже стало тенденцией среди новых моделей, как и акцент на универсальности - аналогичный подход может быть замечен и у других производителей, например, в материалах последних кроссоверов, где требуется адаптация к разным условиям ( обзор современных решений для российских дорог ).

Мотоцикл рассчитан на широкий круг райдеров: он подходит как новичкам, так и опытным водителям, которые ценят легкость управления и доступность поведения на дороге. Сухой вес 150 кг, дисковые гидравлические тормоза спереди и сзади, топливный бак на 14 литров и максимальная нагрузка до 150 кг делают FLEX 250 практичным для ежедневной эксплуатации. Высота сиденья - 960 мм, что может быть важно для выбора райдерами разного роста.

Среди дополнительных компонентов - карбюраторная система подачи топлива, электронный запуск, гидравлическая подвеска и цепная передача. В целом, PROGASI FLEX 250 выглядит как сбалансированный вариант для тех, кто ищет современный городской мотоцикл с акцентом на надежность, управляемость и адаптацию к благоприятным условиям. Подобный подход может привести к растущему интересу к универсальным решениям в сегменте дорожных байков, где важны не только характеристики, но и практическое использование в повседневной жизни.