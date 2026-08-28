Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

28 августа 2026, 09:34

PROGASI Race 300 Air Orange: эндуро с мотором Zongshen

PROGASI Race 300 Air Orange: эндуро с мотором Zongshen

Авиационные траверсы и карбюратор STAREZZI: Разбираем PROGASI Race 300 Air Orange

PROGASI Race 300 Air Orange: эндуро с мотором Zongshen

PROGASI Race 300 Air Orange - новинка среди эндуро, сочетающая мощный двигатель Zongshen CB300RL, современные компоненты и расширенную гарантию. Модель представлена по привлекательной цене, что делает ее особенно актуальной для российских райдеров.

PROGASI Race 300 Air Orange - новинка среди эндуро, сочетающая мощный двигатель Zongshen CB300RL, современные компоненты и расширенную гарантию. Модель представлена по привлекательной цене, что делает ее особенно актуальной для российских райдеров.

PROGASI Race 300 Air Orange выходит на рынок в тот момент, когда спрос на доступный и технологичный эндуро в России стабильно растет. Модель сразу же привлекает внимание сочетанием агрессивного дизайна, продуманной эргономики и технических решений, которые обычно встречаются в более дорогом сегменте.

На основе PROGASI Race 300 Air Orange - проверенный временем двигатель Zongshen CB300RL с охлаждением и балансирным валом. Такой мотор известен стабильной работой на любых оборотах и ​​низким уровнем вибраций. Шестиступенчатая передача с усиленной корзиной и сцеплением FCC обеспечивает передачу мощности без потерь, спортивный карбюратор STAREZZI PWK34 в тандеме с выхлопной системой PROGASI Megabomb и впуском Lucas подчеркивают спортивный характер байка.

Практичность модели обеспечивает увеличенный топливный бак, позволяющий преодолевать большую дальность без частичных остановок. Покрышки STAREZZI с агрессивным протектором надежно удерживают мотоцикл на грязи, песке и пересеченной местности, а также подходят для зимней эксплуатации.

Сиденье по технологии ACERBIS Anti-Slip Grip обеспечивает надежную фиксацию райдера даже в сложных условиях. В целях безопасности предусмотрены мощные тормоза с расширительными бачками и армированными шлангами: спереди - двухпоршневая система, сзади - однопоршневая. Электронная приборная панель информирует о скорости, оборотах, пробеге, передаче и зарядке аккумулятора, а также USB-зарядка - приятный бонус для современных пользователей.

Вся оптика выполнена диодами последнего поколения: головная фара с ближним и дальним светом, стильная «ресничка» габаритов и запоминающийся задний стоп-сигнал. Прочный алюминиевый руль диаметром 28 мм с подушкой ACERBIS рассчитан на экстремальные нагрузки, приводная цепь Choho с уплотнительными кольцами не требует частого обслуживания и отличается низким уровнем шума.

Короткоходная ручка акселератора NIBBI RACING позволяет быстро реагировать на изменения рельефа, а усиленные ручки тормоза и сцепления, с креплением от падения, минимизируют риск поломки при падениях. Все мотоциклы PROGASI проходят заводскую подготовку: заливается масло Shell 10W-40, используются влагозащищенные разъемы и подшипники с предварительной смазкой. Европейский сертификат качества подтверждает надежность техники.

Интересно, что в сегменте внедорожных мотоциклов сейчас наблюдается закономерность: производители активно внедряют новые технологии и расширяют модельный ряд. Например, в обзоре электромотоцикла для бездорожья с высоким клиренсом .

Технические характеристики модели включают рабочий объем двигателя 271 см³, мощность 27 л.с. при 8000 об/мин, крутящий момент 20 Нм при 6000 об/мин, сухой вес 120 кг, дорожный просвет 350 мм, высота сиденья 930 мм и максимальная скорость до 130 км/ч. Топливный бак рассчитан на 11 литров, максимальная нагрузка – 150 кг. 

PROGASI Race 300 Air Orange может заинтересовать как опытных райдеров, так и новичков, ищущих надежный и современный эндуро. 

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