Программа Lada Забота вышла на новый уровень

Ранее мы писали Россиянам предлагают заработать на покупке новой «Лады» АвтоВАЗ запустил необычную финансовую программу, которая позволяет не просто купить автомобиль, но и получить ... Читать далее

Участники программы получают доступ к таким услугам, как бесплатная эвакуация автомобиля до дилерского центра после ДТП или поломки, мобильный шиномонтаж в экстренной ситуации, вскрытие замков, если ключи были утеряны, а также возможность использования подменного автомобиля на время ремонта собственного. Все эти услуги предоставляются без дополнительной платы.

Дополнительно предусмотрены второе бесплатное техническое обслуживание, независимая оценка стоимости восстановительного ремонта и персональное сопровождение менеджера при оформлении страхового случая. Программа также включает защиту от ущерба, нанесенного третьими лицами, не имеющими полис ОСАГО. Возмещение может достигать 400 тысяч рублей, как и по стандартному договору «автогражданки».

Подключить «Lada Заботу» можно всего за 1 рубль при покупке нового автомобиля Lada у официального дилера. Срок действия программы – один год, ее услуги доступны более чем в тысяче населенных пунктах по всей стране. Также программа включена в систему бонусов при автокредитовании и других специальных предложениях от АвтоВАЗа.

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