Программа Lada Забота вышла на новый уровень
Дополнительно предусмотрены второе бесплатное техническое обслуживание, независимая оценка стоимости восстановительного ремонта и персональное сопровождение менеджера при оформлении страхового случая. Программа также включает защиту от ущерба, нанесенного третьими лицами, не имеющими полис ОСАГО. Возмещение может достигать 400 тысяч рублей, как и по стандартному договору «автогражданки».
Подключить «Lada Заботу» можно всего за 1 рубль при покупке нового автомобиля Lada у официального дилера. Срок действия программы – один год, ее услуги доступны более чем в тысяче населенных пунктах по всей стране. Также программа включена в систему бонусов при автокредитовании и других специальных предложениях от АвтоВАЗа.
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Уголовное дело возбудили после ДТП под Минском, в котором погибла семья из России
На трассе М2 «Минск – Национальный аэропорт Минск» произошло смертельное ДТП, в котором погибла семья россиян: двое взрослых и двое детей. По версии белорусских следователей виновником стал пьяный 26-летний водитель Mercedes-Benz.Читать далее
-
27.06.2025, 18:32
Продажи нового флагмана GAC GS8 Dragon стартуют в России 1 июля. Сколько он стоит?
1 июля 2025 года в России стартуют продажи обновленного кроссовера GAC GS8 в специальной версии Dragon. Новинку предложат с двумя типами силовых установок на выбор – бензиновой и гибридной. Читать далее
-
27.06.2025, 18:16
Операция «Должник»: автоинспекторы начали приходить к неплательщикам домой
В 2025 году сотрудники ГИБДД активно борются с водителями, которые игнорируют оплату штрафов за нарушения ПДД. Среди них есть такие, кто накопил задолженности на десятки и даже сотни тысяч рублей. В разных регионах страны начались специальные мероприятия, направленные на привлечение нарушителей к ответственности.Читать далее
-
27.06.2025, 15:27
Почему Changan UNI-T продают со скидкой до 800 тысяч рублей
Changan распродает кроссоверы UNI-T с огромными скидками. С учетом максимальной выгоды автомобиль со 167-сильным мотором и «роботом» можно приобрести за 2 069 900 рублей. Но есть один нюанс.Читать далее
-
27.06.2025, 09:29
SM Network 2025: маркетологи, креаторы и медийщики встретятся в живом диалоге
С 3 по 5 июля в московском Центре событий РБК пройдет ежегодная конференция SM Network 2025 – одно из ключевых мероприятий для профессионалов digital-сферы, маркетинга, коммуникаций и технологий. Организаторы обещают формат, в котором участники не просто слушают, а участвуют в обсуждении, задают вопросы и находят новых партнеров.Читать далее
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