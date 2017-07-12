12 июля 2017, 10:33

Программа обновления автомобилей Ford стала популярнее

Каждый третий автомобиль Ford в России приобретается по программе обновления Ford Options. Доля продаж по программе в общем объеме кредитов выросла с 2,5% в 2014-м до 79% в мае 2017-го.
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В настоящий момент каждый третий из продаваемых сейчас в РФ автомобилей Ford приобретается по этой программе. Десятитысячной машиной, реализованной по Ford Options, стал кроссовер Kuga. Модель сейчас предлагается по цене от 1 199 000 рублей с учетом всех действующих спецпредложений. В базовой комплектации вседорожник имеет атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, который работает в паре с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.

В рамках Ford Options клиенты получают возможность постоянного обновления автомобиля, гарантию его выкупа дилером и сниженный ежемесячный платеж. Пилотная версия программы была запущена в апреле 2014 года в нескольких дилерских центрах Москвы. Уже в августе 2016 года программа стала доступна в дилерских центрах Ford по всей России.
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Программа обновления автомобилей Ford стала популярнее
В настоящий момент каждый третий из продаваемых сейчас в РФ автомобилей Ford приобретается по этой программе. Десятитысячной машиной, реализованной по Ford Options, стал кроссовер Kuga. Модель сейчас предлагается по цене от 1 199 000 рублей с учетом всех действующих спецпредложений. В базовой комплектации вседорожник имеет атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, который работает в паре с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.В рамках Ford Options клиенты получают возможность постоянного обновления автомобиля, гарантию его выкупа дилером и сниженный ежемесячный платеж. Пилотная версия программы была запущена в апреле 2014 года в нескольких дилерских центрах Москвы. Уже в августе 2016 года программа стала доступна в дилерских центрах Ford по всей России.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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