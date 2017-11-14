14 ноября 2017, 09:37

Программа «УАЗ Доступен» - для тех, кто рационально планирует бюджет

Ульяновский автозавод продолжает реализацию специальной кредитной программы «УАЗ Доступен», основным преимуществом которой является низкий ежемесячный платеж. Чем меньше регулярные выплаты по кредиту, тем легче закрыть сделку.
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Суть проста: покупатель автомобиля оформляет кредит с остаточным платежом, а часть кредита фиксируется банком и не включается в ежемесячные выплаты. Конкретный размер остаточной стоимости определяет банк. В результате, ежемесячный платеж получается существенно ниже, чем по классическим кредитным программам.

Спустя 3 года у автовладельца появляется выбор: обменять автомобиль на новый, погасив задолженность за счет средств от продажи дилеру, или продолжать пользоваться автомобилем. Для этого надо либо выплатить оставшуюся сумму долга, либо продлить срок действия кредитного договора.

Максимальный остаточный платеж по программе «УАЗ Доступен» - 50% от стоимости автомобиля. Кредитная ставка зафиксирована на уровне 8,65%.

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Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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Программа «УАЗ Доступен» - для тех, кто рационально планирует бюджет
Суть проста: покупатель автомобиля оформляет кредит с остаточным платежом, а часть кредита фиксируется банком и не включается в ежемесячные выплаты. Конкретный размер остаточной стоимости определяет банк. В результате, ежемесячный платеж получается существенно ниже, чем по классическим кредитным программам.Спустя 3 года у автовладельца появляется выбор: обменять автомобиль на новый, погасив задолженность за счет средств от продажи дилеру, или продолжать пользоваться автомобилем. Для этого надо либо выплатить оставшуюся сумму долга, либо продлить срок действия кредитного договора.Максимальный остаточный платеж по программе «УАЗ Доступен» - 50% от стоимости автомобиля. Кредитная ставка зафиксирована на уровне 8,65%.
2017-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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