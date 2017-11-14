Программа «УАЗ Доступен» - для тех, кто рационально планирует бюджет
Суть проста: покупатель автомобиля оформляет кредит с остаточным платежом, а часть кредита фиксируется банком и не включается в ежемесячные выплаты. Конкретный размер остаточной стоимости определяет банк. В результате, ежемесячный платеж получается существенно ниже, чем по классическим кредитным программам.
Спустя 3 года у автовладельца появляется выбор: обменять автомобиль на новый, погасив задолженность за счет средств от продажи дилеру, или продолжать пользоваться автомобилем. Для этого надо либо выплатить оставшуюся сумму долга, либо продлить срок действия кредитного договора.
Максимальный остаточный платеж по программе «УАЗ Доступен» - 50% от стоимости автомобиля. Кредитная ставка зафиксирована на уровне 8,65%.
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