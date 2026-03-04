Замок на трансмиссии: почему российский GAC работает иначе китайского

Программный обман? Как GAC урезал кроссовер для России

Российский флагман GAC оказался хитрее, чем думали покупатели. Эксперты раскрыли, как производитель программно изменил тип привода ради выгоды. Почему китайская версия мощнее, а наша выгоднее по налогам? Читайте расследование о скрытых настройках нового кроссовера и программных замках, которые не дают раскрыть потенциал машины.

На российском автомобильном рынке официально стартовали продажи нового гибридного кроссовера GAC, который сразу же стал флагманом модельного ряда марки в нашей стране. Бренд позиционирует новинку как технологичный и современный продукт, способный конкурировать с европейскими и китайскими аналогами. Однако внимательные автолюбители и эксперты быстро заметили существенное несоответствие между российской спецификацией и той, что предлагается на домашнем рынке производителя в Китае. Там автомобиль доступен с более мощной силовой установкой, которая обеспечивает лучшую динамику, но и стоит дороже в обслуживании.

Возник закономерный вопрос: почему россиянам досталась версия с урезанными возможностями? Технический эксперт компании E.N.Cars рассказал пролил свет на эту ситуацию в беседе с журналистами Quto. Оказывается, техническая начинка автомобиля осталась прежней. Производитель не стал вносить масштабных доработок в железо, что было бы дорого, долго и потребовало бы перенастройки конвейерных линий. Вместо этого была изменена программная часть блока управления.

На китайском рынке автомобиль оснащается гибридной установкой параллельного типа. Это означает, что бензиновый двигатель напрямую добавляет мощности колесам, работая в связке с электромотором в определенных режимах. Такая схема обеспечивает высокую динамику разгона и эффективность на трассе, но и более высокий транспортный налог из-за суммарной мощности. Для России же была выбрана последовательная схема работы гибрида. В этом режиме традиционный ДВС не имеет прямой физической связи с колесами. Его единственная задача — работать как генератор для зарядки аккумулятора, который уже питает электромоторы.

Этот вариант оказался более выгодным для владельцев по налогам, так как нагрузка на бюджет распределяется иначе, а классификация транспортного средства может отличаться. По словам эксперта, в версии для КНР существует программная возможность перевода трансмиссии в последовательный режим через специальный переключатель в салоне. «Моя основная версия на данный момент — в версии кроссовера для России этот переключатель принудительно залочен во включенном состоянии», — считает Аркадий. Таким образом, трансмиссия всегда работает в одном режиме, де-факто превращая модель из последовательно-параллельной в строго последовательный гибрид.

Производитель просто доработал софт и отключил часть настроек программно. Это проще, чем менять детали на конвейере. Впрочем, часть пользователей уже заметила ряд отличий в поведении машины. Несмотря на то, что железо осталось тем же, ощущения от вождения различаются из-за логики работы силовой установки. Чтобы сгладить впечатление и завлечь покупателей, GAC запустил маркетинговую акцию. Клиентам предлагают набор сувениров со штопором, что выглядит довольно необычно для автомобильного рынка, но привлекает внимание.

Подобная практика становится все более распространенной в автопроме. Производители стремятся унифицировать платформы для разных рынков, чтобы снизить издержки. Различия реализуются через программные ключи. В случае с GAC мы видим классический пример адаптации под локальное законодательство и налоговые реалии. Для пользователя это палка о двух концах. С одной стороны, машина становится доступнее в содержании. С другой — осознание того, что железно автомобиль мощнее, чем ему разрешают быть, может раздражать энтузиастов. Тем не менее, для массового сегмента важнее экономия, чем рекорды на треке.

Эксперт отметил, что технические изменения сложнее внести на производстве, чем изменить программное обеспечение. Поэтому выбор был сделан в пользу программной блокировки. Для покупателя это означает, что автомобиль способен на большее, но ограничения не позволяют раскрыть потенциал. Зато налоговая нагрузка остается комфортной. Это компромисс между мощностью и стоимостью владения. Российским владельцам придется смириться с тем, что их кроссовер работает в щадящем режиме. Стоит ли такая экономия потери динамики — решать каждому покупателю самостоятельно, но факт остается фактом: под капотом тот же зверь, но в клетке из программных кодов.