Замок на трансмиссии: почему российский GAC работает иначе китайского

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

4 марта 2026, 13:04

Программный обман? Как GAC урезал кроссовер для России

Программный обман? Как GAC урезал кроссовер для России

Замок на трансмиссии: почему российский GAC работает иначе китайского

Программный обман? Как GAC урезал кроссовер для России

Российский флагман GAC оказался хитрее, чем думали покупатели. Эксперты раскрыли, как производитель программно изменил тип привода ради выгоды. Почему китайская версия мощнее, а наша выгоднее по налогам? Читайте расследование о скрытых настройках нового кроссовера и программных замках, которые не дают раскрыть потенциал машины.

Российский флагман GAC оказался хитрее, чем думали покупатели. Эксперты раскрыли, как производитель программно изменил тип привода ради выгоды. Почему китайская версия мощнее, а наша выгоднее по налогам? Читайте расследование о скрытых настройках нового кроссовера и программных замках, которые не дают раскрыть потенциал машины.

На российском автомобильном рынке официально стартовали продажи нового гибридного кроссовера GAC, который сразу же стал флагманом модельного ряда марки в нашей стране. Бренд позиционирует новинку как технологичный и современный продукт, способный конкурировать с европейскими и китайскими аналогами. Однако внимательные автолюбители и эксперты быстро заметили существенное несоответствие между российской спецификацией и той, что предлагается на домашнем рынке производителя в Китае. Там автомобиль доступен с более мощной силовой установкой, которая обеспечивает лучшую динамику, но и стоит дороже в обслуживании.

Возник закономерный вопрос: почему россиянам досталась версия с урезанными возможностями? Технический эксперт компании E.N.Cars рассказал пролил свет на эту ситуацию в беседе с журналистами Quto. Оказывается, техническая начинка автомобиля осталась прежней. Производитель не стал вносить масштабных доработок в железо, что было бы дорого, долго и потребовало бы перенастройки конвейерных линий. Вместо этого была изменена программная часть блока управления.

На китайском рынке автомобиль оснащается гибридной установкой параллельного типа. Это означает, что бензиновый двигатель напрямую добавляет мощности колесам, работая в связке с электромотором в определенных режимах. Такая схема обеспечивает высокую динамику разгона и эффективность на трассе, но и более высокий транспортный налог из-за суммарной мощности. Для России же была выбрана последовательная схема работы гибрида. В этом режиме традиционный ДВС не имеет прямой физической связи с колесами. Его единственная задача — работать как генератор для зарядки аккумулятора, который уже питает электромоторы.

Этот вариант оказался более выгодным для владельцев по налогам, так как нагрузка на бюджет распределяется иначе, а классификация транспортного средства может отличаться. По словам эксперта, в версии для КНР существует программная возможность перевода трансмиссии в последовательный режим через специальный переключатель в салоне. «Моя основная версия на данный момент — в версии кроссовера для России этот переключатель принудительно залочен во включенном состоянии», — считает Аркадий. Таким образом, трансмиссия всегда работает в одном режиме, де-факто превращая модель из последовательно-параллельной в строго последовательный гибрид.

Производитель просто доработал софт и отключил часть настроек программно. Это проще, чем менять детали на конвейере. Впрочем, часть пользователей уже заметила ряд отличий в поведении машины. Несмотря на то, что железо осталось тем же, ощущения от вождения различаются из-за логики работы силовой установки. Чтобы сгладить впечатление и завлечь покупателей, GAC запустил маркетинговую акцию. Клиентам предлагают набор сувениров со штопором, что выглядит довольно необычно для автомобильного рынка, но привлекает внимание.

Подобная практика становится все более распространенной в автопроме. Производители стремятся унифицировать платформы для разных рынков, чтобы снизить издержки. Различия реализуются через программные ключи. В случае с GAC мы видим классический пример адаптации под локальное законодательство и налоговые реалии. Для пользователя это палка о двух концах. С одной стороны, машина становится доступнее в содержании. С другой — осознание того, что железно автомобиль мощнее, чем ему разрешают быть, может раздражать энтузиастов. Тем не менее, для массового сегмента важнее экономия, чем рекорды на треке.

Эксперт отметил, что технические изменения сложнее внести на производстве, чем изменить программное обеспечение. Поэтому выбор был сделан в пользу программной блокировки. Для покупателя это означает, что автомобиль способен на большее, но ограничения не позволяют раскрыть потенциал. Зато налоговая нагрузка остается комфортной. Это компромисс между мощностью и стоимостью владения. Российским владельцам придется смириться с тем, что их кроссовер работает в щадящем режиме. Стоит ли такая экономия потери динамики — решать каждому покупателю самостоятельно, но факт остается фактом: под капотом тот же зверь, но в клетке из программных кодов.

Упомянутые марки: GAC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК

Похожие материалы ГАК

Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Тюмень Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться