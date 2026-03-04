Замок на трансмиссии: почему российский GAC работает иначе китайского

4 марта 2026, 13:04
Программный обман? Как GAC урезал кроссовер для России
Российский флагман GAC оказался хитрее, чем думали покупатели. Эксперты раскрыли, как производитель программно изменил тип привода ради выгоды. Почему китайская версия мощнее, а наша выгоднее по налогам? Читайте расследование о скрытых настройках нового кроссовера и программных замках, которые не дают раскрыть потенциал машины.
На российском автомобильном рынке официально стартовали продажи нового гибридного кроссовера GAC, который сразу же стал флагманом модельного ряда марки в нашей стране. Бренд позиционирует новинку как технологичный и современный продукт, способный конкурировать с европейскими и китайскими аналогами. Однако внимательные автолюбители и эксперты быстро заметили существенное несоответствие между российской спецификацией и той, что предлагается на домашнем рынке производителя в Китае. Там автомобиль доступен с более мощной силовой установкой, которая обеспечивает лучшую динамику, но и стоит дороже в обслуживании.
Возник закономерный вопрос: почему россиянам досталась версия с урезанными возможностями? Технический эксперт компании E.N.Cars рассказал пролил свет на эту ситуацию в беседе с журналистами Quto. Оказывается, техническая начинка автомобиля осталась прежней. Производитель не стал вносить масштабных доработок в железо, что было бы дорого, долго и потребовало бы перенастройки конвейерных линий. Вместо этого была изменена программная часть блока управления.
На китайском рынке автомобиль оснащается гибридной установкой параллельного типа. Это означает, что бензиновый двигатель напрямую добавляет мощности колесам, работая в связке с электромотором в определенных режимах. Такая схема обеспечивает высокую динамику разгона и эффективность на трассе, но и более высокий транспортный налог из-за суммарной мощности. Для России же была выбрана последовательная схема работы гибрида. В этом режиме традиционный ДВС не имеет прямой физической связи с колесами. Его единственная задача — работать как генератор для зарядки аккумулятора, который уже питает электромоторы.
Этот вариант оказался более выгодным для владельцев по налогам, так как нагрузка на бюджет распределяется иначе, а классификация транспортного средства может отличаться. По словам эксперта, в версии для КНР существует программная возможность перевода трансмиссии в последовательный режим через специальный переключатель в салоне. «Моя основная версия на данный момент — в версии кроссовера для России этот переключатель принудительно залочен во включенном состоянии», — считает Аркадий. Таким образом, трансмиссия всегда работает в одном режиме, де-факто превращая модель из последовательно-параллельной в строго последовательный гибрид.
Производитель просто доработал софт и отключил часть настроек программно. Это проще, чем менять детали на конвейере. Впрочем, часть пользователей уже заметила ряд отличий в поведении машины. Несмотря на то, что железо осталось тем же, ощущения от вождения различаются из-за логики работы силовой установки. Чтобы сгладить впечатление и завлечь покупателей, GAC запустил маркетинговую акцию. Клиентам предлагают набор сувениров со штопором, что выглядит довольно необычно для автомобильного рынка, но привлекает внимание.
Подобная практика становится все более распространенной в автопроме. Производители стремятся унифицировать платформы для разных рынков, чтобы снизить издержки. Различия реализуются через программные ключи. В случае с GAC мы видим классический пример адаптации под локальное законодательство и налоговые реалии. Для пользователя это палка о двух концах. С одной стороны, машина становится доступнее в содержании. С другой — осознание того, что железно автомобиль мощнее, чем ему разрешают быть, может раздражать энтузиастов. Тем не менее, для массового сегмента важнее экономия, чем рекорды на треке.
Эксперт отметил, что технические изменения сложнее внести на производстве, чем изменить программное обеспечение. Поэтому выбор был сделан в пользу программной блокировки. Для покупателя это означает, что автомобиль способен на большее, но ограничения не позволяют раскрыть потенциал. Зато налоговая нагрузка остается комфортной. Это компромисс между мощностью и стоимостью владения. Российским владельцам придется смириться с тем, что их кроссовер работает в щадящем режиме. Стоит ли такая экономия потери динамики — решать каждому покупателю самостоятельно, но факт остается фактом: под капотом тот же зверь, но в клетке из программных кодов.
Похожие материалы ГАК
-
04.03.2026, 13:17
Возвращение японской легенды: Новый Nissan Qashqai снова доступен в России
На российском рынке появились новые Nissan Qashqai китайской сборки, предлагаемые по параллельному импорту. Модель выделяется оснащением и выгодными условиями, что может повлиять на расстановку сил среди кроссоверов. Эксперты отмечают растущий интерес к подобным предложениям.Читать далее
-
04.03.2026, 12:50
Обновленный OMODA C5 выходит на рынок: старт продаж и новые детали
В марте российский рынок ждет старт продаж обновленного OMODA C5, который уже называют одним из самых ожидаемых кроссоверов года. Эксперты отмечают, что модель получит заметные изменения в дизайне и оснащении. Какие конкуренты ждут новинку и что изменится для покупателей - разбираемся в деталях. Почему именно сейчас интерес к сегменту кроссоверов так высок, и как это повлияет на рынок - рассказываем в материале.Читать далее
-
04.03.2026, 09:32
Цена комфорта: во сколько обойдется содержание популярного кроссовера Chery Tiggo 4
Владельцы Chery Tiggo 4 сталкиваются с неожиданными расходами, которые часто остаются за кадром при покупке. Разбираем, из чего складывается годовая стоимость владения этим популярным внедорожником, и почему важно учитывать не только цену автомобиля, но и все сопутствующие траты.Читать далее
-
04.03.2026, 08:44
Названы пять самых дорогих автомобилей в России: список и реальные цены на 2026 год
Эксперт назвал топ-5 самых дорогих машин, которые официально продаются в России. В списке - только свежие модели, и все они стоят дороже 8 миллионов рублей. Почему эти авто оказались на вершине рейтинга, какие скидки дают дилеры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
04.03.2026, 06:59
Прошел проверку на выносливость: BYD Atto 3 выдержал удар ракеты - электромобиль остался на ходу
В Израиле электромобиль BYD Atto 3 оказался на грани уничтожения после падения баллистической ракеты, но вопреки ожиданиям остался полностью работоспособным. Этот случай вновь поднимает вопрос о надежности современных электрокаров и их способности выдерживать экстремальные нагрузки.Читать далее
-
04.03.2026, 05:27
На Ставрополье начались торги за уникальную догонялку КГБ с японским двигателем
На Ставрополье выставили на продажу редчайшую «Волгу» КГБ. В свое время их было собрано менее 250 экземпляров. Советский автомобиль пережил серьезный тюнинг и стал похож на американский маслкар, а под капотом родной V8 заменили на легенду от Toyota. Цена впечатляет. Стоит ли история своих денег? Разбираемся в деталях уникального лота, который продается прямо сейчас.Читать далее
-
04.03.2026, 04:28
Сколько реально стоит год владения Honda CR-V: анализ расходов и неожиданные детали
Владение Honda CR-V в 2026 году требует внимательного подхода к расчету расходов. Эксперты разобрали, из чего складывается итоговая сумма, и почему даже базовые траты могут удивить владельцев. В материале - подробная структура затрат и нюансы, которые важно учитывать при планировании бюджета.Читать далее
-
03.03.2026, 20:24
Обновленный Haval Jolion: новые функции, переработанный салон и свежие цены в России
Haval Jolion снова удивил: теперь у кроссовера не только переработанный салон, но и модернизированный двигатель. Мультимедийная система стала умнее, а цены заметно изменились. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.03.2026, 20:09
Chery Tiggo 7L обновился для Китая: новый дизайн, скрытые ручки и свежие детали
Chery представила обновленный Tiggo 7L, который пока доступен только в Китае. Кроссовер получил заметные перемены во внешности и деталях, которые отличают его от российской версии. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
