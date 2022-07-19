Программу краш-тестов предлагают дополнить подводным испытанием

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Австралийская программа ANCAP проводит независимую оценку безопасности новых автомобилей. На основе проведенных краш-тестов эксперты присваивают машинам рейтинги, чтобы помочь покупателям понять уровень безопасности новых моделей, поступающих в продажу.

В 2023 году ANCAP добавит в программу «подводные» тесты. После 10 минут нахождения под водой электрические стеклоподъемники должны продолжать работать, чтобы пассажиры могли покинуть салон. Двери также должны открываться даже без питания от аккумуляторной батареи. Если стеклоподъемники не работают под водой, автопроизводитель может предложить альтернативный метод, как отрыть или разбить окно. Инструкции по эвакуации должны быть изложены в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

По мнению экспертов ANCAP, автопроизводители должны позаботиться о том, чтобы пассажиры не застряли в автомобилях под водой. Выбраться из машины в экстренной ситуации – задача непростая, особенно, если пассажиров охватывает паника. Давление воды мешает открыть двери, а электрические стеклоподъемники и замки быстро выходят из строя. В водной ловушке могут оказаться автомобили, застигнутые в пути паводком или оказавшиеся в воде в результате ДТП.

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