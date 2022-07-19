Программу краш-тестов предлагают дополнить подводным испытанием
В 2023 году ANCAP добавит в программу «подводные» тесты. После 10 минут нахождения под водой электрические стеклоподъемники должны продолжать работать, чтобы пассажиры могли покинуть салон. Двери также должны открываться даже без питания от аккумуляторной батареи. Если стеклоподъемники не работают под водой, автопроизводитель может предложить альтернативный метод, как отрыть или разбить окно. Инструкции по эвакуации должны быть изложены в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
По мнению экспертов ANCAP, автопроизводители должны позаботиться о том, чтобы пассажиры не застряли в автомобилях под водой. Выбраться из машины в экстренной ситуации – задача непростая, особенно, если пассажиров охватывает паника. Давление воды мешает открыть двери, а электрические стеклоподъемники и замки быстро выходят из строя. В водной ловушке могут оказаться автомобили, застигнутые в пути паводком или оказавшиеся в воде в результате ДТП.
-
19.07.2022, 16:57
Взгляните на коллекцию автомобилей стоимостью 24 млн долларов в безумном подводном гараже
Блогерша Supercar Blondie отправилась в Дубае на экскурсию по особняку стоимостью 40 млн долларов и его столь же впечатляющему подводному гаражу, до краев заполненному экзотическими автомобилями.Читать далее
-
19.07.2022, 15:36
Одна ночь, один город и 60 внедорожников, которые «обезвредили» экологи-экстремисты
«Шиногасители» – новое радикальное экологическое движение против внедорожников, которое вербует последователей по всему миру. Идея зародилась в Великобритании, но быстро перекинулась через океан.Читать далее
-
19.07.2022, 14:44
Женщина отсудила у Tesla 100 тысяч евро за проблемы с автопилотом
Немецкий суд встал на сторону хозяйки Tesla, недовольной работой автопилота. Это неприятный прецедент для Tesla, которая и так находится под пристальным вниманием регулирующих органов из-за своей функции автономного управления.Читать далее
-
19.07.2022, 13:07
«Не смогут уйти от ответственности»: как наказывают нарушителей с иностранными номерами
В Главном управлении по обеспечению дорожного движения (ГУОБДД) МВД России раскрыли статистику по фиксации нарушений ПДД автомобилями иностранных граждан. Самым распространенным нарушением стало превышение скорости на 20 – 40 км/ч.Читать далее
-
19.07.2022, 10:54
Обновленная Lada Vesta изнутри: первые официальные изображения салона
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения интерьера рестайлинговой Lada Vesta, серийная сборка которой должна была начаться еще весной 2022 года.Читать далее
-
19.07.2022, 09:47
Покупателям «упрощенных» машин страховка обойдется дороже
В июне начался выпуск упрощенных Lada Granta, без ряда электронных компонентов, в том числе – без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности. Страховые компании уже задумались о корректировке тарифов.Читать далее
-
19.07.2022, 16:57
Взгляните на коллекцию автомобилей стоимостью 24 млн долларов в безумном подводном гараже
Блогерша Supercar Blondie отправилась в Дубае на экскурсию по особняку стоимостью 40 млн долларов и его столь же впечатляющему подводному гаражу, до краев заполненному экзотическими автомобилями.Читать далее
-
19.07.2022, 15:36
Одна ночь, один город и 60 внедорожников, которые «обезвредили» экологи-экстремисты
«Шиногасители» – новое радикальное экологическое движение против внедорожников, которое вербует последователей по всему миру. Идея зародилась в Великобритании, но быстро перекинулась через океан.Читать далее
-
19.07.2022, 14:44
Женщина отсудила у Tesla 100 тысяч евро за проблемы с автопилотом
Немецкий суд встал на сторону хозяйки Tesla, недовольной работой автопилота. Это неприятный прецедент для Tesla, которая и так находится под пристальным вниманием регулирующих органов из-за своей функции автономного управления.Читать далее
-
19.07.2022, 13:07
«Не смогут уйти от ответственности»: как наказывают нарушителей с иностранными номерами
В Главном управлении по обеспечению дорожного движения (ГУОБДД) МВД России раскрыли статистику по фиксации нарушений ПДД автомобилями иностранных граждан. Самым распространенным нарушением стало превышение скорости на 20 – 40 км/ч.Читать далее
-
19.07.2022, 10:54
Обновленная Lada Vesta изнутри: первые официальные изображения салона
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения интерьера рестайлинговой Lada Vesta, серийная сборка которой должна была начаться еще весной 2022 года.Читать далее
-
19.07.2022, 09:47
Покупателям «упрощенных» машин страховка обойдется дороже
В июне начался выпуск упрощенных Lada Granta, без ряда электронных компонентов, в том числе – без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности. Страховые компании уже задумались о корректировке тарифов.Читать далее
- 44 490 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
- 9 270 000 РMercedes S-класс 2017 в Москве
- 5 710 000 РLand Rover Discovery 2018 в Москве
- 2 347 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 1 687 000 РFord Kuga 2016 в Москве
- 3 695 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 6 499 000 РInfiniti QX80 2019 в Москве
- 1 190 000 РOpel Astra 2017 в Москве
- 8 998 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 1 100 000 РBMW 7 серии 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий