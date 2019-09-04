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4 сентября 2019, 06:03

Программы господдержки автопрома продлят на 2020 год

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Минпромторг продолжит поддерживать отечественную автомобильную отрасль и в следующем году. Как сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров, деньги в бюджете на программы господдержки уже зарезервированы.
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На проходящей в Москве выставке «Комтранс» глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что правительство намерено и далее стимулировать продажи автомобилей российского производства. По его словам, в проекте бюджета на 2020 год уже зарезервирован небольшой объем средств. Деньги пойдут, в первую очередь, на льготное автокредитование и на лизинг. Однако окончательное решение пока не принято.

Напомним, в этом году программы господдержки автопрома стартовали 1 марта. Из бюджета было выделено 10,4 млрд рублей, которые к концу мая были полностью исчерпаны. С 1 июля программы возобновились. На это зарезервировано еще 10 млрд рублей. По расчетам правительства, денег должно хватить до конца 2019 года.

В рамках госпрограмм льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» покупатели получают скидку в размере 10% на приобретение нового автомобиля в кредит. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки увеличен до 25%. Автомобили должны быть собраны в России, иметь моторы российского производства и стоить в пределах 1 млн рублей. 

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Программы господдержки автопрома продлят на 2020 год
{{material_127335}}На проходящей в Москве выставке «Комтранс» глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что правительство намерено и далее стимулировать продажи автомобилей российского производства. По его словам, в проекте бюджета на 2020 год уже зарезервирован небольшой объем средств. Деньги пойдут, в первую очередь, на льготное автокредитование и на лизинг. Однако окончательное решение пока не принято.Напомним, в этом году программы господдержки автопрома стартовали 1 марта. Из бюджета было выделено 10,4 млрд рублей, которые к концу мая были полностью исчерпаны. С 1 июля программы возобновились. На это зарезервировано еще 10 млрд рублей. По расчетам правительства, денег должно хватить до конца 2019 года.В рамках госпрограмм льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» покупатели получают скидку в размере 10% на приобретение нового автомобиля в кредит. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки увеличен до 25%. Автомобили должны быть собраны в России, иметь моторы российского производства и стоить в пределах 1 млн рублей. 
2019-09-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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