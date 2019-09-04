4 сентября 2019, 06:03
Программы господдержки автопрома продлят на 2020 год
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Минпромторг продолжит поддерживать отечественную автомобильную отрасль и в следующем году. Как сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров, деньги в бюджете на программы господдержки уже зарезервированы.
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Напомним, в этом году программы господдержки автопрома стартовали 1 марта. Из бюджета было выделено 10,4 млрд рублей, которые к концу мая были полностью исчерпаны. С 1 июля программы возобновились. На это зарезервировано еще 10 млрд рублей. По расчетам правительства, денег должно хватить до конца 2019 года.
В рамках госпрограмм льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» покупатели получают скидку в размере 10% на приобретение нового автомобиля в кредит. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки увеличен до 25%. Автомобили должны быть собраны в России, иметь моторы российского производства и стоить в пределах 1 млн рублей.
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
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