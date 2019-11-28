28 ноября 2019, 16:42
Программы господдержки возобновят в 2020 году на прежних условиях
- 1608
- 0
Правительство утвердило порядок льготного автокредитования на 2020 год. По программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» вновь предложат скидку в 10% при покупке в кредит собранного в России автомобиля, который стоит в пределах 1 млн рублей.
Ранее мы писали
Несмотря на снижение спроса на новые автомобили, правительство утвердило повышение утилизационного сбора с ...Читать далее
Максимальная стоимость автомобилей, на которые распространяется действие программы, не повысили. Как и в 2019 году, цена машины не должна превышать 1 млн рублей. С учетом предстоящего в январе масштабного подорожания, выбор для покупателей фактически будет ограничен продукцией АвтоВАЗа. В бюджете на финансирование программ уже зарезервировано 10,5 млрд рублей. В 2019 году правительство потратило на них 9,4 млрд рублей. С господдержкой продали более 100 тысяч новых машин. Большая часть льготных автокредитов (55%) была выдана по программе «Семейный автомобиль», а львиная доля продаж пришлась на автомобили Lada (70%).
Согласно условиям на 2020 год, для участия в программе господдержки автопроизводитель должен попасть в Корпоративную программу повышения конкурентоспособности (КППК), заключить СПИК и набрать не менее 1 400 баллов за локализацию. Как выяснили журналисты «Коммерсанта», сварка и окраска кузовов дает 900 баллов. Добрать недостающие баллы можно, устанавливая на автомобили двигатели российского производства.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
На сайте нет возможности увидеть реальную цену, одна замануха. По телефону цены называют от фонаря, ниже рынка. Только в салоне можно узнать, сколько стоит... и поседеть от шока. Ломят цену за Ладу, как за Фольксваген. Потом видят реакцию клиента и начинают сбавлять, за счет акций и скидок. Так доходят ...
Продавал свою машину в салон Блок. Оценили очень низко, я сперва отказался, потом покрутился, у других расценки ненамного выше, а ждать долго. Вернулся в Блок. Хорошего тут скорость работы и то, что я, как клиент, не вкладываюсь. Даже перегон до парковки сделали представители салона. Я заключил договор ...
Приехали по предварительной договоренности. Сдали свой автомобиль по трейд-ин, чтобы купить новый. Обращались с нами вежливо, подтвердили оговоренную сумму, все внушало доверие. Не понравилось, что пришлось заплатить за диагностику, но нам обещали, что эти деньги пойдут в зачет общей стоимости авто. После ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве