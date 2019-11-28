Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
28 ноября 2019, 16:42

Программы господдержки возобновят в 2020 году на прежних условиях

  • 1608
  • 0
Правительство утвердило порядок льготного автокредитования на 2020 год. По программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» вновь предложат скидку в 10% при покупке в кредит собранного в России автомобиля, который стоит в пределах 1 млн рублей.
Ранее мы писали
Несмотря на снижение спроса на новые автомобили, правительство утвердило повышение утилизационного сбора с ...
Читать далее
Точные сроки возобновления программ господдержки в 2020 году пока не называются, зато стало известно, что их условия практически не изменились. В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» банки предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости автомобиля. Для Дальнего Востока скидка увеличена до 25%, чтобы мотивировать местных жителей покупать новые «Лады», а не подержанные японские машины.

Максимальная стоимость автомобилей, на которые распространяется действие программы, не повысили. Как и в 2019 году, цена машины не должна превышать 1 млн рублей. С учетом предстоящего в январе масштабного подорожания, выбор для покупателей фактически будет ограничен продукцией АвтоВАЗа. В бюджете на финансирование программ уже зарезервировано 10,5 млрд рублей. В 2019 году правительство потратило на них 9,4 млрд рублей. С господдержкой продали более 100 тысяч новых машин. Большая часть льготных автокредитов (55%) была выдана по программе «Семейный автомобиль», а львиная доля продаж пришлась на автомобили Lada (70%).

Согласно условиям на 2020 год, для участия в программе господдержки автопроизводитель должен попасть в Корпоративную программу повышения конкурентоспособности (КППК), заключить СПИК и набрать не менее 1 400 баллов за локализацию. Как выяснили журналисты «Коммерсанта», сварка и окраска кузовов дает 900 баллов. Добрать недостающие баллы можно, устанавливая на автомобили двигатели российского производства.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Лада-Центр ПУЛКОВО | отзывы
На сайте нет возможности увидеть реальную цену, одна замануха. По телефону цены называют от фонаря, ниже рынка. Только в салоне можно узнать, сколько стоит... и поседеть от шока. Ломят цену за Ладу, как за Фольксваген. Потом видят реакцию клиента и начинают сбавлять, за счет акций и скидок. Так доходят ...
Михаил
BLOCK USED CARS | отзывы
Продавал свою машину в салон Блок. Оценили очень низко, я сперва отказался, потом покрутился, у других расценки ненамного выше, а ждать долго. Вернулся в Блок. Хорошего тут скорость работы и то, что я, как клиент, не вкладываюсь. Даже перегон до парковки сделали представители салона. Я заключил договор ...
Кирилл
Автомир Peugeot Иркутская | отзывы
Приехали по предварительной договоренности. Сдали свой автомобиль по трейд-ин, чтобы купить новый. Обращались с нами вежливо, подтвердили оговоренную сумму, все внушало доверие. Не понравилось, что пришлось заплатить за диагностику, но нам обещали, что эти деньги пойдут в зачет общей стоимости авто. После ...
Агата
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Автомобили подорожали на 10%. Что будет с рынком?
Самые популярные автомобили у рэперов
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 7 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Программы господдержки возобновят в 2020 году на прежних условиях
{{material_128212}}Точные сроки возобновления программ господдержки в 2020 году пока не называются, зато стало известно, что их условия практически не изменились. В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» банки предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости автомобиля. Для Дальнего Востока скидка увеличена до 25%, чтобы мотивировать местных жителей покупать новые «Лады», а не подержанные японские машины.Максимальная стоимость автомобилей, на которые распространяется действие программы, не повысили. Как и в 2019 году, цена машины не должна превышать 1 млн рублей. С учетом предстоящего в январе масштабного подорожания, выбор для покупателей фактически будет ограничен продукцией АвтоВАЗа. В бюджете на финансирование программ уже зарезервировано 10,5 млрд рублей. В 2019 году правительство потратило на них 9,4 млрд рублей. С господдержкой продали более 100 тысяч новых машин. Большая часть льготных автокредитов (55%) была выдана по программе «Семейный автомобиль», а львиная доля продаж пришлась на автомобили Lada (70%).Согласно условиям на 2020 год, для участия в программе господдержки автопроизводитель должен попасть в Корпоративную программу повышения конкурентоспособности (КППК), заключить СПИК и набрать не менее 1 400 баллов за локализацию. Как выяснили журналисты «Коммерсанта», сварка и окраска кузовов дает 900 баллов. Добрать недостающие баллы можно, устанавливая на автомобили двигатели российского производства.
2019-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Краснодарский край Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.