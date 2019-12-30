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30 декабря 2019, 20:14

Льготное автокредитование возобновится с 1 января

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Минпромторг сообщил о возобновлении с 1 января 2020 года программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Для этого из бюджета на первом этапе выделят 5 млрд рублей.
Льготное автокредитование возобновится с 1 января

Фото взято из открытых источников

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Минпромторг решил не ждать, пока ситуация на отечественном авторынке войдет в пике, и объявил о возвращении льготных автокредитов с 1 января. Напомним, в 2019 году программы господдержки заработали только с 1 марта. Пока из федерального бюджета на субсидирование программ зарезервировали 5 млрд рублей. На первом этапе в 2019-м было выделено 3 млрд. Их хватило на пару месяцев. Можно предположить, что сейчас денег должно хватить до середины весны

Условия остались прежними. В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» банки предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости автомобиля российского производства. Для Дальнего Востока скидка увеличена до 25%, чтобы мотивировать местных жителей покупать новые «Лады», а не подержанные японские иномарки. Максимальная стоимость автомобилей, на которые распространяется действие программы, не должна превышать 1 млн рублей. С учетом предстоящего в январе масштабного подорожания, выбор для покупателей фактически будет ограничен продукцией АвтоВАЗа.

В 2019 году правительство потратило на льготные автокредиты 9,4 млрд рублей. С господдержкой продали свыше 100 тысяч новых машин. Большая часть льготных автокредитов (55%) была выдана по программе «Семейный автомобиль», а львиная доля продаж пришлась на автомобили Lada (70%).

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Регистратор + радар-детектор
У меня комбо-устройство, потому что все по отдельности лепить - места на лобовухе не хватит. Выбрала Fujida Karma Hara с GPS
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Льготное автокредитование возобновится с 1 января
{{material_127850}}Минпромторг решил не ждать, пока ситуация на отечественном авторынке войдет в пике, и объявил о возвращении льготных автокредитов с 1 января. Напомним, в 2019 году программы господдержки заработали только с 1 марта. Пока из федерального бюджета на субсидирование программ зарезервировали 5 млрд рублей. На первом этапе в 2019-м было выделено 3 млрд. Их хватило на пару месяцев. Можно предположить, что сейчас денег должно хватить до середины весныУсловия остались прежними. В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» банки предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости автомобиля российского производства. Для Дальнего Востока скидка увеличена до 25%, чтобы мотивировать местных жителей покупать новые «Лады», а не подержанные японские иномарки. Максимальная стоимость автомобилей, на которые распространяется действие программы, не должна превышать 1 млн рублей. С учетом предстоящего в январе масштабного подорожания, выбор для покупателей фактически будет ограничен продукцией АвтоВАЗа.В 2019 году правительство потратило на льготные автокредиты 9,4 млрд рублей. С господдержкой продали свыше 100 тысяч новых машин. Большая часть льготных автокредитов (55%) была выдана по программе «Семейный автомобиль», а львиная доля продаж пришлась на автомобили Lada (70%).
2019-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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