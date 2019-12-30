30 декабря 2019, 20:14
Льготное автокредитование возобновится с 1 января
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Минпромторг сообщил о возобновлении с 1 января 2020 года программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Для этого из бюджета на первом этапе выделят 5 млрд рублей.
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Государственные программы льготного автокредитования «Первый / Семейный автомобиль» завершены. В бюджете закончились ...Читать далее
Условия остались прежними. В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» банки предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости автомобиля российского производства. Для Дальнего Востока скидка увеличена до 25%, чтобы мотивировать местных жителей покупать новые «Лады», а не подержанные японские иномарки. Максимальная стоимость автомобилей, на которые распространяется действие программы, не должна превышать 1 млн рублей. С учетом предстоящего в январе масштабного подорожания, выбор для покупателей фактически будет ограничен продукцией АвтоВАЗа.
В 2019 году правительство потратило на льготные автокредиты 9,4 млрд рублей. С господдержкой продали свыше 100 тысяч новых машин. Большая часть льготных автокредитов (55%) была выдана по программе «Семейный автомобиль», а львиная доля продаж пришлась на автомобили Lada (70%).
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Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: Кирилл Сан Да, неплохой аппарат в целом.
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
У меня комбо-устройство, потому что все по отдельности лепить - места на лобовухе не хватит. Выбрала Fujida Karma Hara с GPS
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