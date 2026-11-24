«Прогресс МС-36» доставил на МКС робота-теледроида: какие задачи он решит

Грузовой корабль доставит на МКС более 2,4 тонны припасов и оборудования. Среди груза: антропоморфный робот, экзоскелет для управления которым прибыл на станцию в сентябре. Стыковка запланирована на 26 ноября.

Грузовой корабль доставит на МКС более 2,4 тонны припасов и оборудования. Среди груза: антропоморфный робот, экзоскелет для управления которым прибыл на станцию в сентябре. Стыковка запланирована на 26 ноября.

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-36» вышел на орбиту и направляется к Международной космической станции. На его борту — дистанционно управляемый антропоморфный робот, предназначенный для отработки работ на внешней поверхности станции. Как сообщает Роскосмос, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся 24 ноября с 31-й площадки космодрома Байконур. В системе обозначений НАСА корабль проходит как «Прогресс 97».

По данным Роскосмоса, общий объем груза составляет 2,4 тонны. НАСА оценивает доставку примерно в три тонны. В груз вошли 750 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 51 кг кислорода. Еще 261 кг приходится на продукты питания, медикаменты и санитарное оборудование. Масса самого корабля составляет около 7 280 кг.

Экзоскелет для управления роботом прибыл на МКС еще в сентябре на корабле «Прогресс МС-35». Теперь на станцию отправлен и сам робот. Космонавтам предстоит привести его в рамках эксперимента «Теледроид», который поможет подготовиться к выходу в открытый космос. Робот предназначен для дистанционного управления и проведения работ на внешней поверхности станции. На борту «Прогресса МС-36» также находятся материалы экспериментов «Асептик», «Каскад» и «Орбита-МГ».

Ракета стартовала 24 ноября в 13:17 по московскому времени (5:17 по восточному времени США). Примерно через девять минут «Прогресс МС-36» отделился от ступени и раскрыл антенны с панелями солнечных батарей. Запуск прошел успешно: НАСА сообщило, что «Прогресс 97» вышел на орбиту и продолжает полет к МКС. Весь путь до станции корабль проходит в беспилотном режиме.

Стыковка с модулем «Рассвет» российского сегмента МКС запланирована на 26 ноября примерно в 7:11 по восточному времени США. По сообщению НАСА, модуль должен быть автоматически пристыкован к порту Земли. Доставка пяти частей груза рассчитана примерно на месяц, после чего корабль выведут с орбиты. Он разрушается в плотных слоях атмосферы над Тихим океаном.

На станции работают участники постоянного экипажа, прибывшие в начале октября на Crew Dragon C213 Grace в рамках миссии Crew-13: астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Куртик. Они приняли вахту у экипажа Crew-12, который вернулся на Землю 8 октября. Также на МКС находятся российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина. Вместе с ними на станцию в середине июля прибыл астронавт НАСА Анил Менон на корабле «Союз МС-29». НАСА подтвердило выход «Прогресса 97» на орбиту после отделения от ракеты.