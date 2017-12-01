1 декабря 2017, 16:07

В Лос-Анджелесе представлен 1150-сильный гибрид

На автосалоне в Лос-Анджелесе представлен сверхлёгкий гиперкар FXE с гибридной силовой установкой мощностью 1150 лошадиных сил. Автор «улётного» концепта – калифорнийская компания Aria Group, специализирующаяся на разработке технологий и компонентов для аэрокосмической техники.
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В Лос-Анджелесе представлен 1150-сильный гибрид
Кузов новинки изготовлен из карбона, а для ещё большего облегчения FXE конструкторы применили титановые компоненты, напечатанные на 3D-принтере.

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По словам представителей компании, автомобиль будет предлагаться в двух модификациях. В базовом исполнении Aria FE оснастят 6,2-литровым атмосферным V8, технические характеристики которого пока что не раскрываются. Известно лишь, что у машины будет классический привод на задние колёса.

Топовая же версия с индексом FXE будет доступна с гибридной силовой установкой, в состав которой войдет 8-цилиндровый 720-сильный бензиновый двигатель и два асинхронных электромотора суммарной мощностью по 270 лошадиных сил каждый. Таким образом, суммарная производительность агрегатов составит 1150 л. с. и 1784 Ньютон-метров крутящего момента. Электродвигатели будут питаться от комплекта литий-ионных батарей ёмкостью 10 киловатт-часов.

На вопрос: «Когда, где и почём можно будет приобрести этот уникум?» представители Aria Group скромно промолчали.

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В Лос-Анджелесе представлен 1150-сильный гибрид
Кузов новинки изготовлен из карбона, а для ещё большего облегчения FXE конструкторы применили титановые компоненты, напечатанные на 3D-принтере.{{material_120262}}По словам представителей компании, автомобиль будет предлагаться в двух модификациях. В базовом исполнении Aria FE оснастят 6,2-литровым атмосферным V8, технические характеристики которого пока что не раскрываются. Известно лишь, что у машины будет классический привод на задние колёса.Топовая же версия с индексом FXE будет доступна с гибридной силовой установкой, в состав которой войдет 8-цилиндровый 720-сильный бензиновый двигатель и два асинхронных электромотора суммарной мощностью по 270 лошадиных сил каждый. Таким образом, суммарная производительность агрегатов составит 1150 л. с. и 1784 Ньютон-метров крутящего момента. Электродвигатели будут питаться от комплекта литий-ионных батарей ёмкостью 10 киловатт-часов.На вопрос: «Когда, где и почём можно будет приобрести этот уникум?» представители Aria Group скромно промолчали.
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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