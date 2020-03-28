28 марта 2020, 08:18
Производитель автокомпонентов создал экспресс-тест на коронавирус
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Фото: motor.ru
Компания Bosch совместно с ирландской технологической компанией Randox Laboratories разработали экспресс-тест на коронавирус. Устройство определяет наличие заболевания за 2,5 часа.
Фото: motor.ru
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Bosch Vivalytic — это универсальная полностью автоматизированная платформа для проведения молекулярной диагностики. Взятый образец материала (мазок из зева) необходимо поместить на специальный картридж, в котором находятся реагенты, результат теста будет готов через 2,5 часа. Создатели девайса заявляют, что точность Bosch Vivalytic составляет 95%.
Автопроизводители по всему миру стараются помочь в борьбе с коронавирусом. В Китае в первый же месяц заводы наладили производство масок и дезинфицирующих средств. Сегодня в Европе концерн General Motors работает над переоборудованием линий для производства аппаратов искусственной вентиляции легких. Инженеры McLaren разрабатывают упрощенный вариант ИВЛ.
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