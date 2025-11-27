Миллиардные потери и отзыв флагмана: как Li Auto будет выходить из кризиса

27 ноября 2025, 14:22
Производитель гибридов Li Auto впервые за три года показал убытки
Китайский автопроизводитель столкнулся с проблемами. Продажи компании резко упали. Она впервые за долгое время в минусе. Руководство уже подготовило антикризисный план. Стало известно, что ждет популярный бренд.
Китайский производитель гибридных и электрических автомобилей Li Auto, который с 2023 года считался одним из самых успешных стартапов, впервые за долгое время зафиксировал финансовые потери. По результатам третьего квартала 2025 года чистый убыток компании составил 624 миллиона юаней, что эквивалентно почти 7 миллиардам рублей. Это стало неприятным сюрпризом, ведь еще недавно бренд был примером прибыльности на фоне конкурентов.
Падение финансовых показателей напрямую связано со снижением продаж. За третий квартал 2025-го компания смогла реализовать всего 93,2 тысячи машин. Это почти на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года. Аналитики видят причину в обострении конкурентной борьбы на внутреннем рынке КНР. Кроме того, попытка Li Auto закрепиться в чисто электрическом сегменте пока не увенчалась успехом. Продажи трех электрокаров марки - Mega, i6 и i8 - за десять месяцев не оправдали ожиданий, составив менее 37 тысяч штук.
Ситуацию усугубила серьезная техническая проблема с флагманским минивэном Mega. Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», у модели обнаружилась недостаточная герметичность системы охлаждения тяговой батареи. В результате в ноябре была объявлена отзывная кампания, затронувшая более 11 тысяч автомобилей. В рамках отзыва владельцам бесплатно заменят не только систему охлаждения, но и саму батарею вместе с передним контроллером электромотора. По предварительным оценкам, эти работы обойдутся компании в дополнительные 1,1 млрд юаней убытков.
В руководстве Li Auto понимают, что 2026 год может стать еще более сложным из-за усиления конкуренции и сокращения государственной поддержки сектора «зеленых» автомобилей. Основатель компании Ли Сян уже представил комплексный план по выходу из сложившейся ситуации. Во-первых, будет пересмотрена продуктовая стратегия. Жизненный цикл платформ сократят с четырех до двух лет, а текущие бестселлеры будут постоянно обновляться. Также планируется отойти от единого стиля в дизайне моделей.
Во-вторых, компания намерена ускорить выход на международные рынки. Ли Сян признал, что это направление было упущено, и теперь фокус сместится на Ближний Восток, Центральную Азию и Европу. Третьим важным шагом станет развитие технологий автономного вождения. Для этого Li Auto выпустит собственный чип M100, который поможет снизить зависимость от поставщиков и себестоимость машин.
Наконец, со следующего года компания в партнерстве с CATL запустит собственное производство тяговых аккумуляторов с поддержкой сверхбыстрой зарядки 5C. Новые батареи получат гибридные кроссоверы L-серии, что также должно оптимизировать затраты. Стоит отметить, что бренд уже официально представлен в России. Цены на гибридные кроссоверы L6, L7 и L9 варьируются от 6 890 000 до 9 490 000 рублей.
