Миллиардные потери и отзыв флагмана: как Li Auto будет выходить из кризиса

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

27 ноября 2025, 14:22

Производитель гибридов Li Auto впервые за три года показал убытки

Производитель гибридов Li Auto впервые за три года показал убытки

Миллиардные потери и отзыв флагмана: как Li Auto будет выходить из кризиса

Производитель гибридов Li Auto впервые за три года показал убытки

Китайский автопроизводитель столкнулся с проблемами. Продажи компании резко упали. Она впервые за долгое время в минусе. Руководство уже подготовило антикризисный план. Стало известно, что ждет популярный бренд.

Китайский автопроизводитель столкнулся с проблемами. Продажи компании резко упали. Она впервые за долгое время в минусе. Руководство уже подготовило антикризисный план. Стало известно, что ждет популярный бренд.

Китайский производитель гибридных и электрических автомобилей Li Auto, который с 2023 года считался одним из самых успешных стартапов, впервые за долгое время зафиксировал финансовые потери. По результатам третьего квартала 2025 года чистый убыток компании составил 624 миллиона юаней, что эквивалентно почти 7 миллиардам рублей. Это стало неприятным сюрпризом, ведь еще недавно бренд был примером прибыльности на фоне конкурентов.

Падение финансовых показателей напрямую связано со снижением продаж. За третий квартал 2025-го компания смогла реализовать всего 93,2 тысячи машин. Это почти на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года. Аналитики видят причину в обострении конкурентной борьбы на внутреннем рынке КНР. Кроме того, попытка Li Auto закрепиться в чисто электрическом сегменте пока не увенчалась успехом. Продажи трех электрокаров марки - Mega, i6 и i8 - за десять месяцев не оправдали ожиданий, составив менее 37 тысяч штук.

Ситуацию усугубила серьезная техническая проблема с флагманским минивэном Mega. Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», у модели обнаружилась недостаточная герметичность системы охлаждения тяговой батареи. В результате в ноябре была объявлена отзывная кампания, затронувшая более 11 тысяч автомобилей. В рамках отзыва владельцам бесплатно заменят не только систему охлаждения, но и саму батарею вместе с передним контроллером электромотора. По предварительным оценкам, эти работы обойдутся компании в дополнительные 1,1 млрд юаней убытков.

В руководстве Li Auto понимают, что 2026 год может стать еще более сложным из-за усиления конкуренции и сокращения государственной поддержки сектора «зеленых» автомобилей. Основатель компании Ли Сян уже представил комплексный план по выходу из сложившейся ситуации. Во-первых, будет пересмотрена продуктовая стратегия. Жизненный цикл платформ сократят с четырех до двух лет, а текущие бестселлеры будут постоянно обновляться. Также планируется отойти от единого стиля в дизайне моделей.

Во-вторых, компания намерена ускорить выход на международные рынки. Ли Сян признал, что это направление было упущено, и теперь фокус сместится на Ближний Восток, Центральную Азию и Европу. Третьим важным шагом станет развитие технологий автономного вождения. Для этого Li Auto выпустит собственный чип M100, который поможет снизить зависимость от поставщиков и себестоимость машин.

Наконец, со следующего года компания в партнерстве с CATL запустит собственное производство тяговых аккумуляторов с поддержкой сверхбыстрой зарядки 5C. Новые батареи получат гибридные кроссоверы L-серии, что также должно оптимизировать затраты. Стоит отметить, что бренд уже официально представлен в России. Цены на гибридные кроссоверы L6, L7 и L9 варьируются от 6 890 000 до 9 490 000 рублей.

Упомянутые марки: LiXiang
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лисян

Похожие материалы Лисян

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Уфа Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться