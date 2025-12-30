Китайская Dreame удивила тизером электрического суперкара — дизайн вдохновлен McLaren и Bugatti

30 декабря 2025, 14:12
Производитель пылесосов Dreame выходит на рынок суперкаров с электромоделью
Dreame, известная по бытовой технике, готовит дебют в автопроме. Компания показала первые изображения электрического суперкара. Официальная премьера состоится на CES 2026. Серийный выпуск запланирован на 2027 год. Подробности о проекте держатся в секрете.
Китайская компания Dreame, прославившаяся на рынке бытовой техники, неожиданно решила попробовать свои силы в автомобильной индустрии. Как сообщает Autonews, производитель пылесосов и другой электроники опубликовал первые изображения своего дебютного автомобиля - электрического суперкара, который должен появиться на публике в январе 2026 года на выставке CES.
Судя по опубликованным тизерам, новинка получила стремительный и выразительный силуэт, характерный для современных суперкаров. Внешний облик машины сочетает в себе черты сразу нескольких известных европейских брендов. В линиях кузова можно разглядеть отсылки к McLaren, а также к культовым моделям Bugatti, что придает автомобилю узнаваемый и в то же время оригинальный стиль.
Особое внимание привлекают массивные крылья спереди и сзади, а также вытянутый аэродинамичный кузов. Dreame явно делает ставку на эффектный внешний вид, чтобы привлечь внимание не только автолюбителей, но и поклонников современных технологий. Пока подробностей о технических характеристиках нет, но известно, что речь идет о полностью электрической модели.
Производитель планирует наладить выпуск суперкара на собственном заводе в Берлине. Сейчас компания активно ищет подходящую площадку для строительства предприятия. Интересно, что рассматриваемый участок находится в непосредственной близости от немецкого завода Tesla, что может стать дополнительным стимулом для развития проекта.
Dreame до сих пор ассоциировалась у покупателей с пылесосами, фенами, телевизорами и другой техникой для дома. Однако теперь бренд намерен выйти на совершенно новый для себя рынок. Помимо суперкара, компания уже работает над второй моделью - кроссовером, дизайн которого вдохновлен роскошным Rolls-Royce Cullinan.
Появление Dreame в сегменте электромобилей может стать одним из самых неожиданных событий ближайших лет. Ожидается, что серийная версия суперкара поступит в продажу в 2027 году. Подробности о технических возможностях, стоимости и комплектациях пока держатся в секрете. Следить за развитием проекта будет интересно не только поклонникам автомобилей, но и тем, кто ценит смелые эксперименты в индустрии.
Похожие материалы Тесла, Бугатти, МакЛарен, Ролс Ройс
30.12.2025, 13:28
Старт продаж электрокара «Атом» перенесли на весну 2026 года из-за зимних испытаний
Весной 2026 года на рынке появится долгожданный электромобиль. Производитель решил провести дополнительные испытания зимой. Это позволит довести модель до совершенства. Ожидается, что цена может стать ниже. Подробности о запуске и планах компании – в нашем материале.Читать далее
30.12.2025, 12:20
Китайские автопроизводители готовы впервые обогнать Японию по мировым продажам в 2025 году
В 2025 году автопром Китая может впервые опередить Японию по продажам. Эксперты прогнозируют заметный рост экспорта. Китайские бренды укрепляют позиции на ключевых мировых рынках. Интрига сохраняется до последнего момента.Читать далее
30.12.2025, 11:19
Как выбрать по-настоящему надежный мотоцикл в 2025 году - советы и примеры
Выбор мотоцикла - задача не из легких. Надежность техники зависит от множества факторов. В статье раскрываются критерии оценки и представлены интересные модели из Китая. Узнайте, какие байки заслужили доверие российских мотоциклистов.Читать далее
30.12.2025, 10:54
Почти новая Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года выставлена на продажу в Бельгии
В продаже появилась Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года. Автомобиль прошел всего 54 607 км. Состояние отличное, комплектация расширенная. Цена вызывает интерес. Подробности о машине и продавце — в нашем материале.Читать далее
30.12.2025, 10:42
Nissan представил обновленный седан Sunny с новым дизайном и прежней платформой
Nissan показал новую версию седана Sunny. Модель сохранила прежнюю платформу. Внешность стала заметно современнее. Технические решения различаются в зависимости от рынка. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
30.12.2025, 10:26
KGM представил новый Musso - преемник Rexton Sports для конкуренции с мировыми пикапами
KGM показал первые изображения Musso. Новинка сменит Rexton Sports и бросит вызов лидерам сегмента. Дизайн стал заметно агрессивнее. Технические детали пока держатся в секрете. Ожидается, что модель удивит не только внешностью.Читать далее
30.12.2025, 09:54
Xiaomi YU7: первый тест-драйв электрического кроссовера, который удивил Россию
Xiaomi YU7 ворвался на российский рынок и сразу привлек внимание. Мы испытали его на дорогах и изучили все детали. В обзоре – неожиданные плюсы и спорные моменты. Узнайте, чем этот электрокроссовер выделяется среди конкурентов.Читать далее
30.12.2025, 08:56
ADAC назвал лучшие автомобили 2025 года — электрокары в лидерах рейтинга
ADAC протестировал 112 автомобилей разных типов. Электрокары заняли верхние строчки рейтинга. Некоторые китайские модели удивили результатами. Не все бюджетные авто смогли порадовать экспертов. Итоги теста оказались неожиданными.Читать далее
30.12.2025, 08:51
ГАЗ готовит новые версии Газон Next и Валдай 12 на метане в 2026 году
Горьковский автозавод не представит абсолютно новые модели в 2026 году. Однако компания расширит линейку за счет свежих модификаций. В планах - выпуск грузовиков на метане и спецверсии для сложных условий. Подробности о новшествах держатся в секрете.Читать далее
30.12.2025, 08:19
FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
FAW Bestune JoyEE 03 появился в Беларуси и сразу привлек внимание. Внешне он сочетает черты кроссовера и хэтчбека. Внутри — простор и современные технологии. Как он ведет себя на дороге? Все подробности — в нашем обзоре.Читать далее
