Китайская Dreame удивила тизером электрического суперкара — дизайн вдохновлен McLaren и Bugatti

Производитель пылесосов Dreame выходит на рынок суперкаров с электромоделью

Dreame, известная по бытовой технике, готовит дебют в автопроме. Компания показала первые изображения электрического суперкара. Официальная премьера состоится на CES 2026. Серийный выпуск запланирован на 2027 год. Подробности о проекте держатся в секрете.

Китайская компания Dreame, прославившаяся на рынке бытовой техники, неожиданно решила попробовать свои силы в автомобильной индустрии. Как сообщает Autonews, производитель пылесосов и другой электроники опубликовал первые изображения своего дебютного автомобиля - электрического суперкара, который должен появиться на публике в январе 2026 года на выставке CES.

Судя по опубликованным тизерам, новинка получила стремительный и выразительный силуэт, характерный для современных суперкаров. Внешний облик машины сочетает в себе черты сразу нескольких известных европейских брендов. В линиях кузова можно разглядеть отсылки к McLaren, а также к культовым моделям Bugatti, что придает автомобилю узнаваемый и в то же время оригинальный стиль.

Особое внимание привлекают массивные крылья спереди и сзади, а также вытянутый аэродинамичный кузов. Dreame явно делает ставку на эффектный внешний вид, чтобы привлечь внимание не только автолюбителей, но и поклонников современных технологий. Пока подробностей о технических характеристиках нет, но известно, что речь идет о полностью электрической модели.

Производитель планирует наладить выпуск суперкара на собственном заводе в Берлине. Сейчас компания активно ищет подходящую площадку для строительства предприятия. Интересно, что рассматриваемый участок находится в непосредственной близости от немецкого завода Tesla, что может стать дополнительным стимулом для развития проекта.

Dreame до сих пор ассоциировалась у покупателей с пылесосами, фенами, телевизорами и другой техникой для дома. Однако теперь бренд намерен выйти на совершенно новый для себя рынок. Помимо суперкара, компания уже работает над второй моделью - кроссовером, дизайн которого вдохновлен роскошным Rolls-Royce Cullinan.

Появление Dreame в сегменте электромобилей может стать одним из самых неожиданных событий ближайших лет. Ожидается, что серийная версия суперкара поступит в продажу в 2027 году. Подробности о технических возможностях, стоимости и комплектациях пока держатся в секрете. Следить за развитием проекта будет интересно не только поклонникам автомобилей, но и тем, кто ценит смелые эксперименты в индустрии.